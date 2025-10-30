食べたいときにすぐ作れる！レンジでお手軽「りんご」スイーツ

すぐできる！レンジで「りんご」スイーツ4選

今が旬のりんご。余ってしまったときや小腹がすいているときにすぐ作れる、電子レンジを使ったりんごスイーツをご紹介します。

レンジで5分！焼きりんご

アレンジ自在◎りんごの甘煮

さつまいもとレーズンを加えた甘煮

ワンボウルで☆りんご蒸しパン

食べたいときにすぐ完成！りんごスイーツ

電子レンジで簡単に作れるりんごスイーツ。りんごに含まれるポリフェノールは強い抗酸化作用があり、がんの予防やシミ＆シワの予防など美容面でも効果が期待されています。そんなポリフェノールは皮や皮の近くに多く含まれているので、ぜひ皮ごと食べたいところ。加熱すれば、硬い皮もあまり気にならずに食べられます。また、加熱することで栄養価も高まるといわれているので、一石二鳥です。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。