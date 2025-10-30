『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が10月26日に放送され、10代で両親を亡くし、祖父母や姉弟のために働き詰めの人生を送ってきた男性のストーリーが明かされた。

【映像】榊原郁恵が涙した70歳男性の人生・暮らし

日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場所にいる人物の人生にも迫っていく同番組。

鳥取県で捜索隊が当初目指していたポツンと一軒家は、20年ほど前に廃業した養豚場だということが、地元住民たちへの聞き込みで判明した。しかし、7kmほど離れた山の中に「別のポツンと一軒家がある」というまさかの情報を得る。住民たちは慰労会の最中だったが、その一軒家までの案内役を買って出てくれた。

ふもとの集落から車で30分。延々と続く急こう配でつづら折りの山道を登り切り、ようやくたどり着いたのは、6軒の家があったというかつての集落。そこで「しゃあない」と笑顔で取材を了承してくれたのは、70歳の男性だ。冬は雪が深いため、他の世帯は移住してしまったという。

男性の家は代々林業を営み、現在9代目。昔は広大な山を持ち、「家から最寄りの駅に出るのに、自分の土地を歩くだけで行けた」ほどの大地主だったそうだ。

男性は高校進学の際、牛を多頭飼育していたことから、全寮制の農業高校の畜産科に進んだ。しかし、高校卒業後は土木関係の仕事に就く。その背景には、男性が14歳の時に母を癌で、18歳の時に父を亡くした出来事があった。残った祖父母と姉弟の暮らしを支えるため、「手っ取り早く稼げる」と土木関係の仕事に従事。毎日、土木現場で汗水垂らして働きながら、家業の稲作や牛の世話も続けていたという。

さらに25歳からは、冬の間、酒蔵へ出稼ぎに出るようになる。43年にわたり酒造りに携わり、酒蔵では蔵人として、釜屋（蒸したお米を扱う係）から船長（もろみを絞る係）の上の代司まで登りつめた。

働き詰めの人生に一区切りをつけた男性は、現在70歳。「ご覧のどおりの風来坊」だと笑う。収入は年金がメインだが、高齢化で田んぼが作れない地元の人の手伝いをしたり、鳥取名産のらっきょう掘りの手伝いをして賃金を得ている。

そして、現在入院中の弟の帰りを待ちながら、築150年の母屋を1人で守っている。この家は曾祖父の時代の茅葺き屋根の家を瓦屋根にしたもので、今も土間が当時のまま残されている。

捜索隊から今後の夢について問われると、男性は「特に希望はない」と答えた上で、この山での生活の良さを語った。

「みんなから、『あんな所におっても1人で寂しかろうが』とか、『降りてこいや。彼女もできんぞ』と言われたことは何回もあるんですけど。これだけのどかで静かな所で、水は綺麗だし、特に夏には処処啼鳥を聞く。自然の声が聞けるっていうのが、野生児の良いところかな（笑）。ここで育ったのがまず第一声なので、住めば都ですよ」

スタジオでその姿を見守っていたゲストの榊原郁恵は、VTRが終わると「なんでだろう、涙が出てきちゃうのは」と思わず涙をこぼした。MCの所ジョージは「感動したからじゃないですか。何も町だけに喜びがあるんじゃなくて、ここが今喜びの場所だから」と返す。

また榊原は、「この歳になると、当たり前のことが面倒くさくなっちゃう。自然を十分に自分の体で感じ取りながら、謙虚に生きていらっしゃる姿に、本当に心打たれちゃったんです」とも語っていた。（『ポツンと一軒家』より）