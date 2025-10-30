膵臓（すいぞう）がんの闘病を公表している松竹芸能所属のお笑いコンビ、セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。頭部を丸刈りにしたと明かした。

「ついに脱毛始まりまして。坊主いかせてもらいました。妻が記念に一枚と爆笑しながら撮ってくれました。こんなにピント合わないもんかね」とつづり、丸刈りの写真を公開。妻撮影の写真は原田にピントが合ってなかった。

原田は今月11日、所属事務所の公式サイトを通じ「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と発表。「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます」と発表した。

その後、一部活動継続を発表。22日午後にXを通じ「皆さん治療に対して激励のコメント頂き本当にありがとうございます。おかげさまで治療中ではありますが、当初思っていたより副作用等もほぼなく体調もとても良いです！」と現状を報告。「そこで二人で話し合い休養中ではありますが体調をみながら近いところで出来ること（SNS活動、ライブ出演）等はやっていこうと言うことになりました。もちろん治療が最優先ですが、出来る範囲で二人で活動していきますのでセバスチャンをよろしくお願いします」と発表した。

セバスチャンは09年に阿部健一（40）と原田で結成。旧名は「クリンポスチア」。原田は22年に一般人女性と結婚。通称「はっちゃん」。