

環境省釧路湿原野生生物保護センターから200m南の北斗地区で進められているメガソーラー建設の現場。工事は一時停止されている（写真：近隣の土地管理者がドローンを使って撮影）

【写真を見る】批判が広がっているメガソーラー建設の現場

ラムサール条約登録湿地、釧路湿原に太陽光発電施設が押し寄せている問題で、造成工事中の現場を撮影した動画投稿が発端となり、著名人によるSNS発信によりメガソーラー開発への批判が全国に広がった。

釧路市では環境団体や行政の取り組みが実を結んで新たな規制条例が成立、施行されたものの、開発の実態は新たな様相を見せている。鶴間秀典・釧路市長が国に解決策を訴え、政府や国会が法制度の検討に入った。

野口健さんと猛禽類医学研究所代表のトークイベント

登山家の野口健さんと猛禽類医学研究所代表、齊藤慶輔さんのトークイベント「自然と人のクロストーク〜釧路湿原から考える共存のかたち〜」が10月23日夕、釧路市内で開かれた。

齊藤さんは環境省釧路湿原野生生物保護センター敷地内にある研究所を拠点に活動する獣医師。日ごろから交通事故などで傷ついた野生動物を治療する様子などをXで発信してきた。6月に研究所のすぐ近くでメガソーラーの造成工事が始まるとドローン映像を含む動画を投稿。8月に投稿した映像には工事現場の隣でエサをついばむタンチョウの親子も写り、希少野生生物が生活する湿原での開発の是非を問う形になった。

野口さんはこう経緯を説明した。「8月に齊藤先生の撮った映像をXで拝見した。映像のインパクトがでかかった。その先生のXを貼りつける形で『現場を見たい』と発信したら、先生が『ぜひ来てください』と。そのころ冨永愛さんも発信。私が『一緒に現場を見にいきませんか』と発信したらつるの剛士さんが来てくれて、全国ニュースになった」。

野口さんは八ケ岳の山麓などいたるところに広がるメガソーラーについて、十数年前から問題を指摘し続けてきたが、「なかなかそれが継続的に広がっていかない、全国ニュースになることが少なかった」という。「それがドーンといきましてね」「全国どこでも同じ問題を抱えて、皆がもがいている」と続け、どうするべきかを訴えていきたい、と話した。

齊藤さんは、気候変動との関係を聞く会場からの質問に答え、「自然エネルギーは地球温暖化の対策、ソリューションとしてありだと思っています。私は太陽光発電という技術を否定しているわけではない。そのうえで、自然生態系への影響を最小にするためには、ものごとには順序があると思います」と強調した。

具体的には、「ゾーニングをして太陽光パネルをたてても大丈夫な場所から、例えば屋根の上とか、人の手の入り込んだ場所から順番に導入」して、そうでない場所については「こういうことならやってもいいかもしれない、と科学的根拠をもとにしっかり検討する。そこにいる生物についてきちんと基礎データをとることから始めなければいけません」と語った。

最後に、イベントを共催した釧路自然保護協会の神田房行会長が「希少生物の生息データ収集、土地の買い取りを進めるためのクラウドファンディング」への協力を求めた。



クロストークイベントで語り合う齊藤さん（左）と野口さん（写真：河野博子撮影）

地元の環境団体などが活動を重ねた結果、新条例成立

釧路湿原への太陽光発電施設の建設ラッシュは、5〜6年前から顕著になった。建設が集中したのが、1987年に指定された国立公園区域の外、南部の湿地。湿原の開発をめぐって市民、行政、研究者、産業界の間で議論が行われた結果、海岸沿いの市街地と国立公園区域の間に市街化調整区域が設けられた。

市街化調整区域は開発を抑制するためのものだが、太陽光発電施設は建築基準法上の建物ではないため設置が可能で、高さ8mを超える工作物を設ける際に届け出が必要になる釧路市景観条例もスルーできる。釧路湿原は土地が平坦で積雪量が比較的少なく日照時間が長いという“好条件”もあった。

市民活動が2年前から盛り上がり、市に対策を求める声が高まった。2024年10月の市長選でメガソーラーの抑制に積極的な現市長が当選。2025年6月には「ノーモアメガソーラー宣言」を出した。9月には「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例」が成立、10月に施行された。

新条例は、出力が10kW未満のものや屋根置きのソーラーパネルを除き、2026年1月1日以降に着工する太陽光発電施設が対象。事業者は市長に申請し、事業計画を提出して許可を受けなければならない。

湿原に住む5種の生物（タンチョウ、オジロワシ、チュウヒ、オオジシギ、キタサンショウウオ）が特定保全種とされ、市街化調整区域のうち、特定保全種が生息する可能性が高い区域を特別保全区域に指定。事業区域に含まれる場合、事業者は生息調査の実施や保全計画の作成を求められる。

勧告や命令に従わない場合は事業者の氏名、住所、経緯などを公表する。罰金や過料などの罰則規定はない。





条例制定前に市はガイドラインを設け、事業者から届け出を受けて助言を行い、保全への協力を求めてきた。条例施行で、事業者にとっては「協力」が「義務」に変わり、生息調査の方法や時期も詳しく定められ、厳しい条件が課されることになる。



ヨシに抱き着くキタサンショウウオのオス。左側はメスが産み付けた卵のう。光をあてると青白く輝き、「湿原のサファイア」と呼ばれる（写真：NPO法人・環境把握推進ネットワークPEG理事長の照井滋晴さん撮影）



太陽光発電施設の近くを歩くタンチョウ（写真：釧路自然保護協会提供）

全国で批判が盛り上がったメガソーラー開発の事業者

「釧路湿原におけるメガソーラー開発」への批判を呼んだ釧路市北斗の現場で建設を進めているのは、株式会社日本エコロジー（本社・大阪市、松井政憲社長）。面積4.3ヘクタールの事業地で6600枚のソーラーパネルを設置する計画だ。

同社が2025年2月に釧路市昭和6丁目、同市北園の住民を対象に行った説明会には松井社長が出席し、全国17府県でのメガソーラー開発の実績を示した表を含む詳細な資料を配布して考え方を説明した。

冒頭、松井社長は「カーボンニュートラル、世界規模の地球温暖化対策、温室効果ガス削減のため再生可能エネルギー事業を遂行してまいります」とあいさつ。続けて営業部長が「事業は適法に進める。撤退はない」などの取り組み方針を説明した。

会場から専門家が「希少種のオジロワシの営巣地がある」と懸念を表明。これに対して、松井社長は「ワシも大事。人間も大事。事業も大事。再エネも大事。自然環境の保全を守りながら事業ができるか。共存できるようにしたい。持っている土地の管理ができない高齢の人で、（メガソーラー開発を）泣いて喜ぶ人もいる」と答えた。

一方で、「住民が反対しても工事はできるか」と聞かれ、「指導要綱（ガイドライン）に沿って事業を行っている。許可制（の条例）でないので工事はできる」と断言。また、「関係省庁に確認したうえでここを事業地に選んでいる」として、太陽光発電施設の禁止区域を自治体が設定することはできないと説明し、法制度を熟知していることを示唆した。

また、同社が行う事業は再生可能エネルギー特別措置法（通称FIT法）に基づく固定価格買い取り制度を利用した事業形態ではないことを明らかにした。北海道電力の送電網を使い、再エネによる電力を受給したい企業に売るという。

釧路市環境保全課によると、2023年7月にガイドラインができて以降、太陽光発電所建設の届け出は41件あったが、このうち大多数の37件はFIT法に基づかない事業形態だ。

資源エネルギー庁はFIT法の改正を重ね、標識の設置といった細かなルールを含め、規制を強化してきた。「非FIT」の増加は、売電価格が下がったうえ、規制が強まってFIT事業の“うま味”が少なくなったからか。FIT法の規制が及ばない「非FIT」の存在は、新たな課題となっている。



北斗の工事現場入り口。夕方からトークイベントが開かれた23日はゲートが開いており、監視カメラが作動していた（写真：河野博子撮影）

日本エコロジー、市議会質疑や報道、北海道庁の調べで法律違反が次々に判明

「希少生物保護に関して市役所と協議し、専門家から意見を聞いている」と住民説明会で強調した日本エコロジー。しかし、2025年8月以降、同社の不十分な対応についての報道が続いた。

8月下旬、釧路市が日本エコロジーへの対応について文化庁に照会を行い、文化庁から回答があったと報じられた。事業者の調査報告が不十分で開発による影響の度合いを評価できないケースがある。その場合、釧路市で文化財保護法を担当する市教委（博物館）が影響を抑えるために必要な対応を事業者に求めることは適切か、と尋ねたものだ。

文化庁は、天然記念物に及ぼす影響を十分に確認せずに工事を進めた場合、文化財保護法に抵触し、罰則が科されたり、原状回復を命じられたりする可能性があることを事業者に伝えるよう回答。阿部文部科学相（当時）は8月26日の記者会見で「天然記念物が失われたり傷ついたりすることがないよう、市教委で適切に指導してほしい」と述べた。

日本エコロジーは北斗でのメガソーラー建設のほかにも釧路市内で多くの太陽光発電事業を手掛けている。釧路市議会9月定例会での質疑によると、日本エコロジーが行う事業計17件のうち、博物館にキタサンショウウオの調査報告書が提出されたのは10件。提出がなかったのが7件。このうち5件は調査が不要な非生息地だった。

博物館は調査が必要なのに報告書が未提出の2件について事業者に提出を求めた。この2件をめぐっては、後になって事業者から廃止届が出された。うち1件、釧路市昭和の事業地内には、オジロワシの営巣木がある。2月の住民説明会で専門家が懸念を表明し、毎日新聞も「事業地内に営巣木」と報じていた。

北海道は9〜10月、北斗の案件について、日本エコロジーによる法令違反や手続きの不備を発表した。まず、同社が釧路市に出した伐採届では0.3haの森林を伐採するとしていたが、道が測量した結果、森林開発面積が0.86haに及ぶことがわかり、林地開発許可が必要な面積0.5haを超えていたため、工事の中止を勧告した。

2025年4月1日に盛土規制法による規制が開始された。同社は3月に北斗の現場で盛り土工事に着手したが、必要な届け出をしていなかった。盛土は4.5haの土地で最大1.68mの高さで行われた。道の求めに応じて、9月17日、届け出が出された。

3件目は、土壌汚染対策法により0.3ha以上の土地の形状を変える開発を行う場合、着工前の届け出が必要だが出されていなかった。道は届け出を求めるとともに同社に対し、土壌の調査を行うよう求めている。

釧路市からの要望を受け、国で法制度見直しが始まった

釧路市の鶴間市長は9月19日、環境省を訪れて浅尾環境大臣（当時）と会い、3点の要望を伝えた。また同日、自民党の環境部会と環境・温暖化対策調査会合同会議に出席し、太陽光発電施設をめぐる現状を訴えた。釧路市環境保全課の西村利春・太陽光発電施設対策主幹によると、要望の内容は以下の通り。

1. 地球温暖化対策推進法で、促進区域のみを自治体が定めることができるとなっている。抑制区域、禁止区域についても自治体で設定できるよう法律で定めてほしい。

2. FIT法の適用を受けない「非FIT」の事業も規制の対象となるよう、法律を整備してほしい。

3. 事業終了後の太陽光パネルについて、FIT認定事業者に義務付けられている廃棄費用の外部積み立て制度などの仕組みを「非FIT」の事業者についても設け、きちんと廃棄がされるようにしてほしい。

国は釧路市や専門家からの要望を受け、環境省が希少な野生動植物を保全するための「種の保存法」の在り方をめぐる検討に入るとともに、関係省庁連絡会議がスタートして検討が始まった。

全国で太陽光発電事業者と地域住民の紛争は続く。発足間もない高市政権で関係閣僚はメガソーラー規制の方向に賛同している。住民の不安が払拭され、希少な野生生物や自然が守られるよう、法制度を整え直すことができるのか。力量が問われる。



釧路湿原（釧路町）に広がるソーラーパネル（写真：釧路自然保護協会提供）

（河野 博子 ： ジャーナリスト）