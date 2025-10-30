モデル上西星来さんが欲しいクリスマスコフレ2選｜使いこなし術＆推しポイントは？
[btk_sh_profile_sup section="■教えてくれたのは...." image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/10/ef221f704b7592c5162a0ad804c18e70.jpg" job_name="モデル " name="上西星来さん" check_url="" check_text="関連記事をcheck"]誰もが蚸む美肌と美貌のもち主で、『美的』をはじめ多くの女性誌で活躍中。日本化粧品検定1級を取得するなど、コスメや美容成分にも精通。[/btk_sh_profile_sup]
スキンケア メイクアップ パーツケア ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
アドベント カレンダー 2025 ￥33,000
●セット内容
リペア トリートメント 60ml
モイスチュアライジング プライマー 01
グロッシー ルージュ 03などスキンケアアイテム
メイクアップアイテムの現品10個とスキンケアアイテム
メイクアップアイテム
パーツケアアイテムなどの限定品・ミニサイズ9個
ミニバッグ（縦180×横105×マチ15mm）
ハンカチ（縦200×横200mm）
ポーチ（縦115×横160×マチ50mm）など雑貨5個
ボックス（縦270×横443×マチ100mm）
見た目に反し大容量なので、ちょっとしたお出かけにぴったり。セットのタオルハンカチも入るので、デイリーに活躍しそう。
10月に発売された美容液をたっぷり使える♪ ゆらぐ肌をオールインワンでケアして、ふっくらとした柔らかな肌に整います。
自然に艶めく下地は全顔に薄くのばし、UVカット下地は頰に厚めに。ラベンダー色の下地は頰のトップに入れて肌を明るく演出。
デイリー使いにリキッド
お出かけメイクにはスティック
デイリーにはジューシーに仕上がるミルキーピンクのリキッドルージュ、お出かけには華やかなレッドリップをチョイス。どちらもじか塗りでキレイに仕上がるのがうれしい。
スキンケア アンチエイジング 通常より￥7,500お得
ホリデーコレクション ハイブリッドジェルオイル コフレ ￥29,700
●セット内容
ハイブリッドジェルオイル n 100ml（現品）
トリートメントフェイシャルマスク n ［医薬部外品］ 32ml×2枚
※限定ボックス入り
濃密な美容液をたっぷり含むマスクが肌を包み込んでホールドする贅沢な使用感。美容液とのW使いで潤いと透明感が段違いに。
オイルとジェルのいいとこどりをしたこの美容液は乾燥しがちな冬肌の心強い味方！ 透明感とツヤが巡るような後肌がたまらない。
ページを開く度に心躍る、アートブックのようなデザインが魅力。中の冊子には、美容液とマスクに配合されたリンデンの香りの秘密が…。
【11.1SAT.発売】ポール ＆ ジョー ボーテ｜愛用品や新作が詰まったブランドの魅力を最大限に楽しめる玉手箱♡
スマホとお財布がINできるミニバッグも使える！
見た目に反し大容量なので、ちょっとしたお出かけにぴったり。セットのタオルハンカチも入るので、デイリーに活躍しそう。
新作の乳液状美容液の保湿力がすごい！
10月に発売された美容液をたっぷり使える♪ ゆらぐ肌をオールインワンでケアして、ふっくらとした柔らかな肌に整います。
3種のプライマーをパーツ別に使い分け。肌印象があか抜ける！
自然に艶めく下地は全顔に薄くのばし、UVカット下地は頰に厚めに。ラベンダー色の下地は頰のトップに入れて肌を明るく演出。
スティックとリキッド、リップアイテムはシーンによって使い分け
デイリー使いにリキッド
お出かけメイクにはスティック
デイリーにはジューシーに仕上がるミルキーピンクのリキッドルージュ、お出かけには華やかなレッドリップをチョイス。どちらもじか塗りでキレイに仕上がるのがうれしい。
【発売中】THE GINZA（ザ・ギンザ）｜ホリデーシーズンにベストな肌状態へと導く私の最強美肌コフレ！
[api_image_data post_id="2032235" image_picker=""][/api_image_data]
