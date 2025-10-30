「次が実質上の決勝戦」日本は北朝鮮と激突。ベスト８の対戦カードに脚光「南米で唯一残ったチームを応援」「メキシコとカナダに大きな拍手」【U-20女子W杯】
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、現地10月28・29日にラウンド16の８試合が行なわれた。
前回覇者の北朝鮮はホスト国モロッコに６−１で圧勝。女子サッカー界ではトップクラスのアメリカはオランダにPK戦負け。メキシコはパラグアイに１−０で競り勝ち、日本はコロンビアに４−０で快勝した。
ラウンド16の結果は以下のとおり。
ブラジル ３−０ 中国
オランダ １（7PK6）１ アメリカ
北朝鮮 ６−１ モロッコ
イタリア ４−０ ナイジェリア
フランス ０（5PK4）０ スペイン
メキシコ １−０ パラグアイ
カナダ ６−０ ザンビア
日本 ４−０ コロンビア
これで８強が出揃った。FIFA女子ワールドカップの公式アカウントが決勝トーナメント表を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「がんばれ、メキシコ！」
「メキシコとカナダがCONCACAF。UEFAから３、アジアから２、CONMEBOLから１」
「メキシコとカナダに大きな拍手」
「ナイジェリアはどこだ？」
「右上の山は厳しかったねぇ」
「私は日本を応援する」
「U-17女子日本代表は次が実質上の決勝戦に近い感じになりそう」
「昨年５月にアジア杯決勝で敗れた相手、北朝鮮にリベンジマッチ！」
「PKでもいい､勝ちましょう」
「南米で唯一残ったチームを応援」
「決勝はブラジル対メキシコだな」
リトルなでしこは、ベスト４進出をかけて強敵の北朝鮮と激突。注目の一戦は日本時間で11月２日の４時にキックオフ予定だ。なお、準々決勝の対戦カードは以下のとおり。
ブラジル対カナダ（11／２ KO＝00:30）
北朝鮮対日本（11／２ KO＝04:00）
フランス対オランダ（11／３ KO＝00:30）
メキシコ対イタリア（11／３ KO＝04:00）
※括弧内の試合日時はいずれも日本時間。KO＝キックオフ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「強すぎる」「大惨事だ」前回覇者・北朝鮮の容赦ない“６−１圧勝”に世界衝撃！対戦国メディアは白旗「涙が出るほどのスコア」【U-17女子W杯】
