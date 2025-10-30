映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』公開決定！ティザービジュアル＆特報映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

UVERworldの結成25周年、デビュー20周年を記念した映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』が、12月12日より全国公開されることが決定。ティザービジュアル＆特報、TAKUYA∞からのコメントが到着した。

■UVERworldの現在地を描き出すドキュメンタリーライブフィルム

本作は、UVERworld6年ぶりとなる東京ドーム公演『EPIPHANY』を中心に、オーストラリア・シドニーでの撮影を通して、UVERworldの現在地を描き出すドキュメンタリーライブフィルム。

タイトルの「EPIPHANY（気づき・ひらめき）」は、彼らが歩んできたこれまでとこれからを繋ぐ象徴的な言葉として掲げられている。

結成25周年を迎えたUVERworldは、2025年6月14日・15日に東京ドームで『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』を開催。長きにわたりバンドを支えてきたファンとともに、節目の瞬間を分かち合った。

映画では、そのライブ映像を軸に、オーストラリアであらたに撮影された映像を交えながら、音楽と誠実に向き合い続ける彼らの姿を記録。過去から現在、そして未来へと続くバンドの軌跡と、音楽に込められた信念を静かに描き出していく。

UVERworldは楽曲を通じて、「諦めない姿勢」「自分を信じぬくこと」「挑戦し続けること」という揺るぎない哲学を体現し、彼らの生きざまそのものに強く共感する根強いファンと、常に多くの若者たちを惹きつけてやまない。

ライブでの熱量とアジテーションは圧倒的で、彼らのエネルギッシュなパフォーマンスが、ファンを一気に引き込み「魂を燃やす場所」になっており、今回の東京ドームでのライブはまさにそんな彼らの集大成と言っても過言ではない金字塔とも言われるライブとなった。

このライブとあらたに撮影された広大なオーストラリアでのパフォーマンス、そして彼らがバンドとして過ごしてきた想い――。ファンを惹きつけてやまない彼らの魅力とはいったい何なのか。そのすべてが詰まっているドキュメンタリーがいよいよ公開となる。

■ティザービジュアルは、これまでの軌跡と今を生きる彼らの姿が静かに交差する印象的なデザイン

このたび、映画情報とともにティザービジュアル、そして特報が解禁。

ティザービジュアルは、白と黒のコントラストを基調に、ライブシーンと映画撮影のカットをコラージュ。「25 to EPIPHANY」というタイトルを象徴するように、これまでの軌跡と今を生きる彼らの姿が静かに交差する印象的なデザインとなっている。

さらに特報映像では、UVERworldが歩んできた歳月と、あらたな航路を象徴するオーストラリアでの姿が交錯する。ライブ映像に重なるカウントダウンは、映画公開への期待とも呼応し、「苦しみも悲しみも喜びも、すべてを力に変えてきた僕たちが、必ず人生でいちばんのライブへ連れていく」というメッセージを強く刻んでいる。

