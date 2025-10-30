この記事は2023年12月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。

厚みのあるジューシーな豚肉に、サクサクしたパン粉の食感が魅力のとんかつに欠かせない名脇役といえば、付け合わせの千切りキャベツです。

特に、とんかつ屋さんで出される千切りキャベツは口当たりがよく、山盛りでもペロッと食べ切ってしまいますよね。

今回は、そんなとんかつ屋さんのような千切りキャベツのプロの技を、自宅で簡単に再現できる調理グッズ、ののじのキャベツピーラー「キャベピィMAX」を紹介します。

ののじ キャベツピーラー 【正規品】 千切り 2枚刃でたくさん削る キャベピィ MAX ダーク グリーン CBP-04G 1,210円 Amazonで購入する PR PR 1,298円 楽天で購入する PR PR 1,540円 Yahoo!ショッピングで見る

高密度のギザ刃でふわふわの千切りを

「キャベピィMAX」は、刃先に2mm間隔で並んだ鋭い高密度のギザ刃により薄くキャベツをスライスできるので、簡単にとんかつ屋さんのようなふわふわなキャベツの千切りを作れます。

キャベツを軽く引いてスライスするだけの簡単調理なので楽々です！

2枚刃とこだわりのグリップで時短＆使い勝手バツグン

「キャベピィMAX」は、独自のステンレス製の2枚刃を採用。刃が2枚付いているので、同じ時間で約2倍の量のキャベツを削れます。

また、本体のグリップ部分にもこだわりがあり、指をかけると適度な指圧がかかり、軽い力で快適に引けるような作りになっています。さらに、刃の目詰まりが少ない仕様の切込み刃なので、調理中にキャベツが飛び散ることも少ないとのこと。

調理時間の速さや後片付けの手間を軽減してくれる点はうれしいポイントですね。

アマゾン売上ランキング1位のピーラー

「キャベピィMAX」は、アマゾンのピーラー・皮むき器ランキングで第1位を記録しています。

実際のアマゾンのレビューでも、その使い勝手の良さと驚くほど簡単に千切りキャベツができることに対する喜びの声が数多く寄せられていました。注意点は、あまりに切れ味が良すぎてケガをする恐れがあるので、小さな子どもの使用時などには注意が必要のようです。

キャベツを軽く引くだけで素早く千切りができるので、冷蔵庫にキャベツを常備しておけば、野菜の副菜を増やしたい時にとても重宝しそうですね。

野菜不足が最近気になる方や小さなお子さんがいるファミリー層に特におすすめな商品なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

