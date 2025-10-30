Image: Generated by Midjourney

Wi-Fi 8時代クルー!?

盛り上がるのはまだ早いかもですが、期待はしていい…かも？ そんなニュースが聞こえてきましたよ。TP-Linkが社内での実証テストで、Wi-Fi 8（802.11bn）の接続とデータ伝送に成功したと発表しています。

ただこれはWi-Fi 8ルーターがすぐ出るぞ！という話ではなく、まだ実験段階ね。利用されたのは、業界パートナーシップを通じて開発されたプロトタイプ機器。実験もビーコン（無線信号の定期発信）と「データを実際に送る」というテストに成功したといったフェーズとなります。

でも、これ「理論では可能」から「実機で動く見込みあり」まで進んだってことですから、かなりの進歩。考えられたレシピから、「試作料理が作れた」まで進んだわけですからね！

ところでWi-Fi 8ってどんな規格？

Wi-Fi 8時代は何が便利なの？というところもざっくり説明しておきます。

Wi-Fi 8は、通信速度の大幅な向上よりも「超高信頼性（Ultra High Reliability）」と「通信の安定性・低遅延」に重きを置いた規格となります。

速度的にはWi-Fi 7と変わりませんが、よりレスポンスよく、より安定して通信できるWi-Fiを目指しているってわけ。

どう便利になるのか？ さまざまな可能性がありますけど、身近なところだとXRデバイス。移動しながらの情報・映像伝達でもラグが少なく、安定したリアルタイム映像処理が送受信できる可能性がありますねー。

多数デバイスの処理にも強いらしいので、スマートホームなど接続機器の多い環境にも活躍しそう。もしかしたら莫大なネットワーク基盤が求められるスマートシティ計画とも相性は良さそうかも。

こうして、まだまだ未来の規格ではありますが、かなり便利になりそうなので期待したいなぁ。もしかしたら僕は家中に張り巡らされた有線LANにグッバイできるかもしれない。

