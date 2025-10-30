離婚後「ごめんね。前より狭い部屋になって、、、」罪悪感を抱える母を救った、息子の『予想外の言葉』

夫の不倫をきっかけに離婚し、私は5歳の息子を育てるシングルマザーになりました。

生活は4LDKの持ち家から1DKのアパートへ、専業主婦からフルタイム勤務へと一変。

息子も保育園へ転園し、環境の変化に戸惑いながらも新しい生活を始めたのですが……。

ごめんね……。でも

息子の言葉で私は後悔よりも前向きに生きようと決意し、心が救われました。

今では、どんな環境でも息子と2人で温かい家庭を築こうと努力しています。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。