『べらぼう』蔦重と歌麿。二人の“息子”を大きな愛情で包んで抱きしめる、無敵の「おっかさん」【後編】

大河「べらぼう」第41話『歌麿美人大首絵』では特にきわだった名セリフがいくつかあり、視聴者の心を掴んだり涙を誘ったりするものがありました。

たとえば、蔦重を昔からずっと支え続けてきた須原屋市兵衛（里見浩太朗）の、本屋の矜持を感じる名セリフ。

「本屋っていうのはな 正しい世の中のためにいい事を知らせてやるっていう務めがあるんだよ。」。

そして、「お前は男色か？」と聞かれた時の、歌麿のシンプルで誠実な名セリフ。

「俺はそもそも男か女かで人を分けたりしねえんだよ。俺は“好きな人”と“それ以外”で分けてるもんでさ。」

【前編】では、SNSでも大きな話題となったこの二つを考察しました。

【後編】では、今回は「この人ありき」の主役だった蔦重の母、つよ（高岡早紀）と、“二人の息子”の万感の思いがこもった「おっかさん」のひとことを振り返ってみました。

NHK大河「べらぼう」公式サイト

歌麿の変化を見つめしっかり寄り添う「おっかさん」の愛情

耕書堂で手代として働く滝沢瑣吉（滝沢馬琴／津田健次郎）の、「お主は男色か？」の問いに動じることもなく「俺は“好きな人”と“それ以外”で分けてるもんでさ。」と返したこの歌麿のセリフは、知性が感じられ、率直で人の心を打つ言葉でした。

けれども、つよは“内心歌麿は傷ついたのでは？”と心配し、歌麿を訪ねます。

歌麿が暮らす家は、もとは鳥山石燕（片岡鶴太郎）の家。庭に咲く様々な植物、丸窓、絵の道具、襖に描かれた植物の絵……。明るい陽光に包まれた庭と縁側の“光”の部分と、暗い部屋の中の“影”のコントラストが強く、まるで額に収まった一幅の絵のように美しい構図が印象的です。

縁側で黙々と握り飯をほおばる歌麿を、返答がうまかったよと褒めながらも「それでいいのかい」と言います。微笑んでいた歌麿の表情が変わったのは「気がついていたんだな」と思ったからでしょうか。

「このままじゃあの子（蔦重）は一生、これっぽちもあんたの気持ちに気付かない。あんたはそれでいいのか」と、非常にストレートに率直に歌麿に問いかけます。

NHK大河「べらぼう」公式サイト

胸に秘めた蔦重への感情を、唯一話せる存在・つよ

歌麿が自分の想いを赤裸々に話をするのは、つよが初めて。

「気づかれたとこで、いいことなんて何もねえ。俺の今の望みは、綺麗な抜け殻だけが残ることさ。面白かったりして、誰かの心を癒す。２人でいい抜け殻を残せるのなら、おれは今、それだけでいいんだ」。

蔦重とてい（橋本愛）が所帯を持ち、自分は蔦重の唯一無二の存在という居場所を無くし寂しさを感じていたものの、きよと出会い“自分だけの居場所”を見つけた歌麿。けれどそのきよも亡くなり、再燃しそうな蔦重への想いに戸惑う気持ちがあったのでしょう。

前回、絵の打ち合わせ中、蔦重が煙管に火をつける横顔をうっとりした顔で見つめていましたが、はたと「絵の女性に小道具を持たせる」ことを思いつきました。

蔦重への想いだけ終わらず、そこからクリエーターらしく絵の構図を思いつくあたり、自分の複雑な感情にけじめをつけたな……と感じる場面でした。きよとの生活が影響したのかもしれません。

蔦重と歌麿の二人にしかできない「作品という証」を残すことで、自分の気持ちを成就させようというところに着地点を見出したのでしょうか。

「私が悪い。あんな朴念仁に産んじまって」と謝るつよに、「ありがてえよ。聞いてもらえるってな、心が軽くなるもんな」と答える歌麿。ほっとしたような柔らかなような表情が印象的でした。

『婦女人相十品』の「ポペンを吹く娘」

「遠慮してんじゃないよ！おっかさんの前で。」が響いた歌麿

最初は暗い部屋の中、“影”に座っていたつよが、立ち上がって“光”差し込む縁側に出て来て、歌麿にお茶を淹れつつ「私、もっと（ここに）来るよ」といいます。

「いいよ店だって忙しいだろ」と断る歌麿に「遠慮してんじゃないよ！おっかさんの前で。」。いいセリフでしたね。

この「おっかさんの前で」には、歌麿に対する掛け値なしの心配や愛情がぎゅっと凝縮されているようで胸に響きました。母親にしか言えないこのセリフに、一瞬、歌麿がはっとした表情に。

「あんたはあの子の義理の弟。だったらあんたも私の息子さ」は、思わず顔が綻ぶ言葉でした。明るくあっけらかんとしながらも、押し付けがましくない率直なつよの言葉は、ストレートに歌麿の心に届いたのでしょう。

歌麿の鬼畜めいた実の母親を知る視聴者にとって、このつよのひとことはぐっと泣かされるありがたい言葉。

「じゃあ、よろしく頼むよ。おっ母さん」。と素直に笑みを浮かべる歌麿。子供時代、酔っ払うと機嫌がよくなる鬼畜の母親が胸元に抱き寄せた時、ちょっと嬉しそうだったことを思い出します。

きっと、ずっと“母の胸に抱きしめられる”のが夢だったのだと思います。つよの言葉で、長年の夢だったおっかさんの胸に抱きしめてもらえた気持ちになったのではないでしょうか。我慢と苦労続きの歌麿だっただけに、頼りがいのあるつよの存在にはほっとします。

けれども、怖いのが、つよが悩まされている突然の頭痛。幸せの後に急降下で地獄に落とす森下脚本なだけに……。

NHK大河「べらぼう」公式サイト

自分を「捨てた」理由を初めて聞き心が救われた蔦重

一方、蔦重は尾張の書物問屋・永楽屋に営業をかけに出かけることに。

旅立つ間際に「髪を結い直したほうがいい」と、つよは初めて蔦重の髪を結います。そして、なぜ子供時代に蔦重を手放したのか……を語りました。

実は、父親も母親のつよも、父親が多額の借金を作ってしまい江戸から逃げるとき、借金取りが蔦重の元までこないように駿河屋市右衛門（高橋克実 ）に預けたこと、そして父親も母親も色狂いをして子を捨てたということにした事実を聞きます。

「俺が考えてたより、よほどいい話だ」という蔦重。

つよは、江戸が米不足のとき耕書堂に突然、店に転がりこんできました。蔦重は「どの面下げて来たんだ！」と追い出そうとしましたが、てい（橋本愛）がとりなし店で暮らすことになりました。さすが血が繋がっているだけあり、人たらしの才能があり髪結という技術もいかしつつ、いつのまにかなくてはならない存在に。こんな優しそうな母親が「どうして蔦重を捨てたんだろう」と不思議でしたね。

「柯理（からまる）」と幼少期の名前で呼びかける、つよ。

あんたは強い子だよ。あんたは立派だよ…

裏を返しゃ、あんたは強くならなきゃ生きてけなかったんだ…

それでここまでやってきて、そりゃもうあんたは立派だよ…

でもね、たいていの人はそんなに強くなれなくて、強がるんだ。

口では平気といっても、実のところは平気じゃなくてね。そこんとこ、もうちょっと気付けて、ありがたく思えるようになったら、もう一段、男っぷりも上がるってもんさ

これは、非常にいいセリフでした。最後は歌麿のことを指しているのでしょう。歌麿のことも気遣ってやれ、そばにいてくれることをありがたく思い大切にしてあげなという意味も。

歌麿という息子、柯理こと重三郎という息子、二人の息子を思ったおっかさんにしか言えない、愛情のこもったセリフでした。

NHK大河「べらぼう」公式サイト

初めて蔦重が口に出した「おっかさん」という言葉

このつよのセリフは胸に響いたのでしょう。なかなか言いづらいのか、ちょっと戸惑いながらも「んじゃ、行ってくらあ。⋯お⋯おっかさん」と、初めておっかさんと呼びました。つよはずっと、蔦重のことを「旦那様」と呼んでいましたが、「おっかさん」と言った蔦重に、こちらも初めて「頼んだよ、重三郎」と返します。

お互い初めての「おっかさん」「重三郎」の短いセリフのやりとりには、万感の思いがこもっていました。

つよに「柯理」と呼ばれた時、蔦重の顔が一気にちょっと子供な表情に変化したのも非常に印象的でした。横浜流星さん旨いですね。蔦重も歌麿も、つよの前ではただの「おっかさんの息子」になる絶妙なシーンが印象的な回だったと思います。

NHK大河「べらぼう」公式サイト

ちなみに、歌麿が描いた大首絵の美人画は、蔦重が『雲母摺』を施し全体にキラキラ光った美しい仕上がりになりました。

きれいだなという歌麿に、“さらに灯で輝きが変化する”ことを、暗い部屋でろうそくを使い実際に見せる蔦重。その時、思わず蔦重は感動する歌麿の肩に手をかけるのですが、以前のように「スキンシップはやめてくれ」と拒否しませんでした。

つよに胸のうちを打ち明けたことで、蔦重のことを自然に受け止めることができるようになったのでしょうか。「おっかさん」の存在が、歌麿の心を安定させ「作品」だけに集中できるようになったのかな、と感じました。

歌麿にとって、大切な存在となったつよ。いつまでも、ずっと元気で側にいて、この兄弟を見守って欲しい……という、願いを込めつつ、残り少なくなってきた「べらぼう」を最後までしっかりと見守っていきたいと思います。