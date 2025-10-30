「めちゃセンスいい♡」って言われちゃうかも？！【スタバ】手土産にしたい「新作ケーキ」

【スターバックス】の「新作ケーキ」を手土産に選んでみては？ 華やかな見た目の、栗を使ったケーキがラインナップ中。今回は“センス良い”と褒められそうなビジュアルの、モンブラン & パウンドケーキをご紹介。マニアも推しているケーキを、期間中にぜひお見逃しなく。

ムースやクリームを重ねた「手しぼり栗のモンブラン」

@j.u_u.n__starbucksさんが「見た目もおしゃれで差し入れやおみやげにもオススメ」と推しているこちら。たっぷり絞ったペーストが華やかな、贅沢感のある仕上がりです。中には、クランブル・マロンムース・ホイップクリームを重ねており、ほっこりとした栗の味わいと共にまろやかさが楽しめそう。割ったときの層がきれいに分かれた断面もたまりません！

食感がクセになりそう「マロンパウンドケーキ」

気軽に味わえそうなこちらのパウンドケーキ。ごろっとした栗を練り込んだ華やかでおしゃれな一品は、手土産にも喜ばれそうです。@ayumin0220stbさんも「きめ細かいしっとり食感がクセになる」と絶賛。さらに「甘さ控えめ」とのことで、大人な味わいが優雅な気分に浸らせてくれそうです。

