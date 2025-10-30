明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“ヘブン”トミー・バストウの初登校を応援
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第25回）が10月31日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）に語りかける錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第25回あらすじ
ヘブンの初登校前日。いまだヘブンとコミュニケーションがとれず焦る錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）からヘブンのとある秘密を知らされる。迎えた登校日。花田旅館にしじみを売りに来たトキは、平太（生瀬勝久）らとヘブンの登校を応援しようとするが、そのヘブンが部屋から出てこない。錦織が迎えに駆けつける中、トキはヘブンとの出会いを思い出すのだった。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）に語りかける錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
ヘブンの初登校前日。いまだヘブンとコミュニケーションがとれず焦る錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）からヘブンのとある秘密を知らされる。迎えた登校日。花田旅館にしじみを売りに来たトキは、平太（生瀬勝久）らとヘブンの登校を応援しようとするが、そのヘブンが部屋から出てこない。錦織が迎えに駆けつける中、トキはヘブンとの出会いを思い出すのだった。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」