あす３１日公開の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）に主演する女優・吉永小百合（８０）が、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じた。女性初のエベレスト登頂に成功した田部井淳子さんの実話を基にした作品で長年連れ添った夫婦像も描かれる。吉永は同作を撮影中の昨年９月、テレビマンだった夫、岡田太郎さん（享年９４）を見送った。周囲にひた隠しにして看病しながら撮影に臨んでいた。吉永の喪失を癒やし、再生に導いたものは何だったのか。約１年が過ぎたいま、“あの時”の秘話が、明かされる。（編集委員・内野 小百美）

「てっぺん―」では、世界的登山家の成功と苦悩が描かれる。主人公の晩年を演じる吉永には余命宣告を受け、がんで闘病するシーンがある。本来、映画のインタビューは作品が中心であるべきだろう。吉永を２００１年から取材している。今作に限っては私生活で起きていたことを切り離して「吉永小百合」を伝えることは難しい旨を、最初に本人に伝えた。こちらの意図に理解を示した上で１時間の取材は始まった。

こんなつらい偶然があるだろうか。撮影期間中、この役を演じながら私生活では同じ病の夫の看病を続け、みとっていた。真逆の状態にあったのだ。失ったのは「彼と結婚していなければ女優を引退していた」とまで話していた最愛の人。吉永の俳優人生を延命させた人だ。トップ女優が、両親の反対を押し切って結婚した時（１９７３年）、日本中の注目を集めた。

昨夏のクランクイン直前のこと。「彼の調子がとても悪くなったんですね。病院の先生に撮影のスケジュール表をお見せして。こういう流れで遠方のロケがあることもお話しして。先生は『ベストを尽くします』とおっしゃって」

＜樹木希林さんの話＞

岡田さんの病気が分かるのは２０２３年１２月。翌年夏から秋の撮影に向けた準備はどんどん進んでいた。「『うわあ、どうしたらいいんだろう』。正直、そんなことをすごく思ったのは事実です。映画の方をちゃんとできるだろうか、という心配ですね」。その時、交流の深かった女優・樹木希林さんから聞いた話を思い出す。「ご主人が病気になって主役を降板された女優さんの話を聞いたことがあって」。主演が代わり、違和感ある作品になっていたという。

人知れず究極の決断を迫られていたことになる。気持ちは夫にも伝えた。「この作品を私がやることは、彼はずっと前から知っていました。いまこういう状態だけど、自分のベストを尽くして（撮影を）やりたいから、という話をして。『分かった』と言ってくれましたけど。でも私がいないことで、つらい思いをしたかもしれないし」

＜ベストを尽くそう＞

吉永の元には、今もさまざまな企画と出演オファーが届く。引き受ける役にいくつかの願いのようなものがある。「やっぱり希望を感じさせるものでしょうか。その役を心から好きになれるかどうか。役の人物と一緒に生きてみたい！と思えるかどうかですね」

今回、それが田部井さんだった。「私は本当に、田部井淳子さんを絶対に演じたいと思っていました。彼のこともすごく心配だけど、とにかく自分のできる限りのベストを尽くそう。両方ともしっかりやろうと。最終的にそう思ってね」。その時の感情がよみがえったのか、話す声が少し震えた。

＜魅せられた出会い＞

ラジオ番組で田部井さんと顔を合わせた時のことが忘れられない。「お会いした時の印象がすごくすてきな思い出になっていて。めちゃめちゃ素晴らしくて。すっかり魅せられたんです」。心をわしづかみにされるような“一目ぼれ”。その影響は大きく、田部井さんにならい、人生初のピアスも試みた。共演者に気を使わせまいと夫の看病はひた隠しにして撮影は続いた。しかし、打ち明けていた人が一人いた。

＜監督に明かしていた＞

それは信頼する今作の阪本監督だった。私生活で大変な状況にあることを撮影に入る前、明かしていた。「昨年の６月くらいだったでしょうか。監督と２人だけで打ち合わせしましょう、という時があって。その時に『実は…』と。『田部井家のまったく逆バージョンになってしまって…』という話をしたんですね」

そして一番伝えたかったことを言う。「でも私はしっかりやるつもりですし、他の人には言いません。監督にだけは聞いてもらった方が、私もきっと支えになると思う、と申し上げたんです。でもいま思うと、監督に負担をかけてしまって。悪いことをしたのではないか、という後悔があります」。阪本監督は吉永の言葉を、揺るぎない覚悟と受け止めて聞いていた。

昨年９月２日夜。群馬でのロケを終えて帰京すると、急いで病院に向かった。「彼はもうしゃべることもできなくなっていて。それから５時間くらいで他界（３日）したんですけど。私たちの仕事はそういう（みとる）ことができないと言われてきましたから。その場にいられた、ということだけでも、よかったと思います」

＜思い出は薄れない＞

夫の旅立ちから約１年が過ぎた。「まだ全然ダメっていうか。あれ、どこ行っちゃったんだろう、となります。９４歳でしたから十分に生きたとは思うけれど、いなくなっちゃった喪失感は大きいです」。それでもここまで踏ん張れたのは、この作品があったからだという。「撮影が終わっても、毎日スケジュールが入っていて、それに一生懸命になれる幸せ。今回の仕事がなかったら逆に私自身、もっとぼんやりしていたかも。でも彼の存在、彼との思い出は全然薄れなくて。常に自分の中にあるから」

改めて岡田さんは吉永にとってどんな人だったのだろうか。「彼は何でも知っていて。私は個人で仕事しているでしょ。経理を手伝ってくれたり。いま、全部自分でやるのが大変で。『こんにちは、母さん』（２０２３年、山田洋次監督）の時、親子の長ゼリフがなかなか覚えられず、大泉洋さん演じる息子役のセリフを代わりにやって手伝ってくれたこともあったんですよ」

結ばれた時を回想し、こうも言った。「両親から反対され、家出婚みたいなすごい状態だったでしょ。彼にはものすごく負担をかけたと思う。でも５１年間、ずっといい状態で一緒にいられた。私の選択は間違ってなかったなって強く思うんですよ」。少し誇らしげな表情を見せた。

＜公私の夫婦を全う＞

「てっぺん―」には長く連れ添ってきた夫婦の細やかな心の動きも描かれる。映画の神様は、吉永に１２４本目の作品でこれ以上ないほどの試練を与えた。しかし公私、両方の夫婦を全うした。それは、活力の源に「田部井淳子」という大きな存在があったからだった。

◆骨が折れたまま撮影していた

吉永は２０代のころ、山登りに夢中になったという。しかし、少し変わっている。「登ることより、下山が好き。パッパッパッと走って下りる。ここで絶対転んじゃいけない！と一瞬で進む道を選んで小走りで。スリルと快感が楽しくて。なのでこの後、滑るスキーが好きになったんです」

吉永といえば、水泳。泳ぐことで体力、若さをキープしてきた。しばらく泳がないでいると「体がしょんぼりします。ピアスを開けたときは１か月ダメと先生に言われて。今回の撮影期間中（昨秋）、肋骨（ろっこつ）を折ったんです。その時も先生から『泳いじゃいけない』と。６週間の我慢と言われ、げ〜っとなりましたよ」とユーモラスに意外な事実を明かす。

どんな状況で負傷したのだろうか。「完全に私のミスなんですけど、すごくいい状態で（夫役の）佐藤浩市さんと山の上でのシーンで、何日もかけた撮影で。地方のロケ先で朝３時半にセットした目覚まし時計が鳴った時。止めようとしたら、足が滑っちゃって、どーんと大きなロッジのイスに肋骨をぶつけちゃったんです」と振り返る。

「東京に戻っても何かチクチクするし、咳をすれば痛いし。病院に行ったら『パッキリ、折れてます』と言われて。でも肋骨の骨折は手術できないでしょ。ただただ締めて骨がくっつくのを待つしかない。一生懸命、骨にいいものを食べました」

その効果はあった様子。「予定の６週間より１週間早く５週間で骨がついて。私の回復力はまだ大丈夫だな、と思いましたけどね（笑）」。現在、すっかり治って元気そのものなのだが、骨が折れたまま撮影を続けていた、ということになる。