しばしお別れ…ハロウィン対策で渋谷のハチ公像に仮囲い　渋谷区長「迷惑ハロウィンする方は来ないで」

あす金曜日のハロウィーンを前に、東京・渋谷駅前のシンボル「ハチ公像」が仮囲いされました。

渋谷駅前にあるハチ公像の仮囲いは、像の保護と人の流れの整理のためのもので、30日午前5時半ごろから作業が始まり、作業は午前7時ごろ完了しました。

去年のハロウィーンはピーク時に約1万8000人が渋谷センター街周辺に滞留していましたが、今年はハロウィーン当日が金曜日とあって来訪者が集中するとみられています。

渋谷駅周辺では、2024年10月から夜間の路上飲酒が年間を通じて禁止となっています。路上飲酒規制時間は午後6時から翌朝5時までで、区は31日のこの時間帯に、一部のコンビニや小売り店での酒類販売の自粛を依頼しています。

路上飲酒の禁止などを呼び掛けるため、区では期間中、職員延べ90人のほか民間の警備員125人も動員します。また、雑踏事故防止のため、ハチ公前広場など約10カ所に監視台を設置するということです。

警察は、31日夕方から翌早朝にかけて駅周辺を中心に交通規制を行うほか、DJポリスを配置することにしています。

渋谷区の長谷部健区長は、今年のキーワードは「迷惑ハロウィーン禁止」だとして、「迷惑ハロウィーンをする方は来ないで欲しい」と呼びかけています。