【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２９日、米国のトランプ大統領に異例の歓待を示し、米韓首脳会談を円滑に進めた。

トランプ氏による要求の大部分をのみつつ、関税交渉の妥結に結びつけた。

最高勲章や金冠 授与

李氏は会談の冒頭、「世界８か所の紛争地域に平和をもたらした」とトランプ氏を持ち上げ、「大統領の力で朝鮮半島にも平和を作ってくだされば、私がペースメーカーとしての役割を担う」と語った。「ピースメーカー（平和の構築者）」を自任するトランプ氏を礼賛した。

会談前、李氏はトランプ氏に韓国の最高勲章「無窮花（ムグンファ）大勲章」を授与した。韓国大統領府によると、これまで韓国の安全保障に貢献した外国元首にも授与されたが、米大統領への授与は初めてだ。勲章を受け取ったトランプ氏は「大変光栄だ。すぐに身につけたい」と述べ、会場を沸かせた。

李氏はトランプ氏が好む金色を随所に利用した。この日のために用意したという金色のネクタイを締めて会談に臨み、新羅時代（紀元前５７年〜９３５年）の金冠の模造品を贈った。昼食を交えた会談では金色で装飾したお菓子を提供した。

韓国が７月に受け入れた３５００億ドル（約５３兆円）の対米投資に関し、融資を含むとする韓国側と、全額直接投資を求める米側との間で交渉は難航した。最終的に年間２００億ドルを上限に計２０００億ドルを直接投資することで合意し、米側が満足できる内容となった。

李氏は会談冒頭で、トランプ氏が求めてきた防衛費増額についても「米国の負担を減らすため、確実に行う」と明言した。韓国外交の研究者は、こうした姿勢も関税交渉妥結の後押しとなったとの見方を本紙に示した。

関税交渉を巡っては、今回の会談で合意に至る可能性は低いとの見方が広がっていた。李氏が２７日に公開された米ブルームバーグ通信のインタビューで「（妥結の）遅延が必ずしも失敗を意味するわけではない」とも述べ、合意を急がない考えをにじませたためで、大方の予想を覆す結果となった。