最大13cmの段差も…JR大崎駅近くの東京・品川区の交差点で隆起　リニア中央新幹線のトンネル工事中止し調査

道路と歩道との間に10cm以上もの段差ができているのが確認できたのは、28日午前7時過ぎに東京・品川区で撮影された写真。

JR湘南新宿ラインが走るすぐ脇には大きなオフィスビルがあり、マンションもある東京の中心部でこの隆起が起きた。

東京・品川区の道路が隆起

東京の中心で道路が突然隆起した。

品川区の職員が発見したというその現場は、JR大崎駅から600メートルほど離れた線路沿いの交差点。

近所の住民は「こんなふうになっちゃうんだなと思ったら、ちょっとびっくりですね。地震とかそれぐらいの力がないと、こんなにならないですもんね」などと話した。

周囲にマンションが立ち並び、人通りも多いこの場所で、28日の朝6時過ぎ、自転車で現場を通った女性は突然できていた段差でつまずいてしまったと話す。

近所の住民：

ここ走ってきたの。ここ走ってきて、いつもまっすぐ来るから平気だと思ったら自転車がポンって跳ねたんですよ。

ーー跳ねた？

近所の住民：

そしたらここでつまづいて、自転車でビックリして「え〜」って思った。

段差は最大13cmに及んでいたという。

品川区が各所に連絡したところ、現場近くの地下80メートル付近で、JR東海がリニア中央新幹線のトンネル掘削工事を進めていたことが分かった。

品川区から連絡を受けたJR東海は、すぐに工事を中断し、道路の隆起とリニアのトンネル工事に因果関係があるのかどうかを含めて調査を開始した。

まさかの事態に、近所に住む人たちからは「まさかウチの前だとは思わなかったの。いややっぱり怖いですよ」、「やっぱりちょっと不安はありますよね。広がっていかないのかなとかね」と不安を口にした。

品川区長がJR東海に緊急の申し入れ

住民から不安の声も上がる中、品川区の森澤恭子区長はJR東海に、原因が分かるまで工事を再開しないよう求める緊急の申し入れを行った。

29日、「イット!」の取材に応じた森澤区長は、「今、原因究明中というところではありますけれども、やはり区民の安全・安心を脅かす事象として重く受け止めています。原因究明したうえでですが、再発防止策がとられることが大事かというふうに思います」と話した。

品川区では段差を埋める応急処置を行ったが、一部で段差が残ることから現在も立ち入りを規制し、現場では29日午後も原因究明のために計測が行われるなど調査が続いていた。

隆起した道路のそばの地下で行われていたのは、「シールドマシン」と呼ばれる筒状の掘削機を使ったトンネル工事。

JR東海によると、当時掘削機の先端は、隆起が起きた現場から5メートルほど手前の地点を掘っていたという。

JR東海は29日午後3時半ごろ、決算会見を行い、「きのうの事象はリニアの工事の直上で起きたということで、周辺の皆様に大変ご心配をおかけしております。現在の状況としては、私どもとしても因果関係を今、しっかり調べているという状況でございます」と説明した。

（「イット!」10月29日放送より）