¡Ö¥Þ¢¤¡û¢¨¡×Áª¼ê¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¶Ø»ß¥ï¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÇ®·ì´ÆÆÄ¡¡¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î30Ç¯¡Û
¡¡ÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤òÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£ÎòÂå¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç»Ø´ø¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥³¥ê»áÎ¨¤¤¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡£¤ªÃãÌÜ¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ã´Åöµ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Ç®¤¤»Ø´ø´±¤ËÁª¼ê¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¡¢00Ç¯¤ÎJ1Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢6°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬01Ç¯2·î¤ËÇîÂ¿¤Î¿¹µåµ»¾ì¡Ê¸½¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿Çð¤È¤ÎÎý½¬¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ò¹µ¤¨¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¡¢¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤¬Â³½Ð¤·ºÇ¸å¤ÏÍðÆ®Áû¤®¤Ë¡£¡ÖË×¼ý»î¹ç¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡£ÅÜµ¤¤ò´Þ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÁÊ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥³¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍðÆþ¤·à12¿ÍÌÜá¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¬½³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÃæÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢Çð¤ÎGK¥³¡¼¥Á¤¬¼«Ê¬¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×
¡¡»ä¤Î¼èºà¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¥Ý¡¼¥º¤ÇÅú¤¨¤¿¥Ô¥Ã¥³¥ê´ÆÆÄ¤ÏàÈï³²¼Ôá¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÍðÆþ¤ÎÄ¾Á°¤ËÁê¼ê¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍGK¥³¡¼¥Á¤Ë²¿¤«¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»ä¤ÏÊ¹¤Æ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¢¤¡û¢¨¡×
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´°Á´¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢£Ç£Ë¥³¡¼¥Á¤Ï·ã¹â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥Ô¥Ã¥³¥ê´ÆÆÄ¤ÈÄÌÌõ¤Ë²¿ÅÙ¤â¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÊÖ»ö¤ÇÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¹ï¡¹¤ÈÇ÷¤ë¸¶¹Æ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê»þ´Ö¡£ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç±¦±ýº¸±ý¤·¤Ê¤¬¤é³Û¤«¤é´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾»æ¤Îµ¼Ô¤¬¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î²ñ¸«¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢È¯¸À¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯Çð¤Î¼èºà¤Ø¤È¤¤Ó¤¹¤òÊÖ¤·¤¿¡£ÅÜ¤ê¤Î¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤GK¥³¡¼¥Á¤ÈÄÌÌõ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¡Ä¡£
¡¡Çð¥µ¥¤¥É¤ò¼èºà¸å¡¢»ä¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î²ñ¸«¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥³¥ê´ÆÆÄ¤È2¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆÅÙ¡¢¡Ö¥Þ¢¤¡û¢¨¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£¿©¤¤²¼¤¬¤ë»ä¤Ë¥Ô¥Ã¥³¥ê´ÆÆÄ¤ÏÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤»¤º¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÇØÃæ¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì°Ê³°ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥³¡¼¥Á¤Ëà¸ý·âá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Çð¤ÎÄÌÌõ¤¬º¤¤ê´é¤Î»ä¤ËÅú¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡£24Ç¯Á°¤ÏÀ¾¥¹¥Ý¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¤Ï»ä¤Î¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤ÆÃÖ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê2000Ç¯¡Á2001Ç¯Ã´Åö¡¢¾¾ÈøÀµÏÂ¡Ë