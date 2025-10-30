ベッツ 大谷翔平の力投に「彼は我々にチャンスを与えてくれたが、攻撃陣が応えられなかった」



＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

延長18回の死闘を制した翌日、ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ第4戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、2―6で敗戦。シリーズ成績は2勝2敗のタイとなった。

試合後、ムーキー・ベッツが報道陣の取材に応じ、疲労が色濃く残る中でも冷静にチームの現状を分析した。

この試合、ドジャースは「1番・投手兼DH」で大谷翔平（31）が先発登板。6回0/3を投げて4失点と粘りの投球を見せたが、打線の援護を得られなかった。

ベッツは、「彼は良かった。本当に。我々にチャンスを与えてくれたが、攻撃陣がそれに応えられなかった。それだけのこと」と、チームの主砲でありエースでもある大谷を称えつつ、敗因を淡々と振り返った。

試合の翌日にもかかわらず疲労を理由にしない姿勢も印象的だった。

「もう200試合も戦ってきている。誰もが感情的にも肉体的にも疲れているけど、それぞれが自分なりの方法で準備をするだけ」とベッツ。

前日の6時間超の激闘からの連戦という状況でも、「2点しか取れなかったのは今回が初めてじゃない。それ（疲労）は関係ない」と言い切った。

さらに、チャンスでの一本が出ない現状についても、ベッツは「それが野球の醍醐味でもある。我々は走者を出せている。あとはどう生還させるか、その方法を見つけ出すだけ」と語り、チームの粘り強さを強調。

「何試合で決着するかは気にしていない。一試合ずつ戦うだけ」とベッツは締めくくった。激闘の疲れを見せず、ベッツはすでに次の一戦へと視線を向けていた。

