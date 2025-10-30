東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6574　高値0.6618　安値0.6557

0.6670　ハイブレイク
0.6644　抵抗2
0.6609　抵抗1
0.6583　ピボット
0.6548　支持1
0.6522　支持2
0.6487　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5764　高値0.5802　安値0.5749

0.5847　ハイブレイク
0.5825　抵抗2
0.5794　抵抗1
0.5772　ピボット
0.5741　支持1
0.5719　支持2
0.5688　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3943　高値1.3955　安値1.3888

1.4036　ハイブレイク
1.3996　抵抗2
1.3969　抵抗1
1.3929　ピボット
1.3902　支持1
1.3862　支持2
1.3835　ローブレイク