東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6574 高値0.6618 安値0.6557
0.6670 ハイブレイク
0.6644 抵抗2
0.6609 抵抗1
0.6583 ピボット
0.6548 支持1
0.6522 支持2
0.6487 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5764 高値0.5802 安値0.5749
0.5847 ハイブレイク
0.5825 抵抗2
0.5794 抵抗1
0.5772 ピボット
0.5741 支持1
0.5719 支持2
0.5688 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3943 高値1.3955 安値1.3888
1.4036 ハイブレイク
1.3996 抵抗2
1.3969 抵抗1
1.3929 ピボット
1.3902 支持1
1.3862 支持2
1.3835 ローブレイク
