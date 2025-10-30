家にあるものを全部食べてしまう「食い尽くし系夫」。食費がかさむし、健康も心配ですよね。今回はそんな食い尽くし系夫に恐怖を覚えた話を紹介します。

甥っ子の食事まで食べるなんて…

「結婚してから分かったのが、夫の異常な食欲です。ご飯を作ると私の分まで食べるし、家にあるものはいつのまにかすべて夫に食べ尽くされてしまいます。

ついこの前は久しぶりに夫と実家に帰ったのですが、食事のとき夫はやっぱり異常な食欲を発揮し、甥っ子の分まで食べてしまったんです。ウチの両親も姉もその姿にあきれていましたし、姉には真剣に心配されました。

食費が月20万近くになるときもあり、『このままじゃ家計が破綻する……』と不安です。最近は夫が心配というより、夫に対し恐怖を感じますね」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ 甥っ子の食事まで食べてしまう、というのはありえないですね。旦那さんになんとか食べる量を減らしてほしいところですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。