10番MF福島望愛が4戦5発!! リトルなでしこがコロンビアに完勝、前回王者・北朝鮮が待つU-17女子W杯“鬼門”の準々決勝へ
[10.29 U-17女子W杯 日本 4-0 コロンビア]
U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は29日、U-17女子ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でコロンビアに4-0で勝利した。準決勝では前回王者の北朝鮮と対戦する。
日本は前半10分、FW大野羽愛がペナルティアーク内からの鮮やかなミドルシュートを決めて幸先よく先制。同22分にはMF式田和が右サイドからクロスを上げると、MF福島望愛が滑り込みながら左足で合わせて2点差とした。10番を背負う福島は初戦から4試合連続ゴールになった。
なおも日本は前半43分、左サイドでボールを受けたDF佐藤百音がダイレクトで中央に戻し、MF高橋佑奈からMF須長穂乃果へと繋ぐ。須長は縦の福島にパスをして前線へ走り込み、福島のフリックから大野を経由してペナルティエリア左の須長が再びボールを受ける。須長がペナルティエリア中央のFW中村心乃葉に浮き球を通すと、中村が左足でゴール右に流し込んで華麗なパスワークからリードを広げた。
福島は後半12分にも今大会5点目となるゴールを奪い、4-0でタイムアップ。日本が相手のシュート2本に対して20本のシュートを浴びせる完勝を収め、8強入りを果たした。
過去3大会はすべてベスト8に終わっており、4大会ぶりの準決勝進出を目指して北朝鮮と対戦する。北朝鮮は前回大会王者で、決勝トーナメント1回戦では開催国のモロッコを6-1で破った。
