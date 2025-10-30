カラバオカップ準々決勝の組合せ決定!! 鎌田クリスタル・パレスはブライトン破ったアーセナルと対戦
カラバオカップは29日の4回戦後に準々決勝の対戦カードを発表した。
リバプールを3-0で破ったクリスタル・パレスはアーセナルと対戦することが決定。アーセナルはMF三笘薫が欠場したブライトンを破って8強入りを果たした。
マンチェスター・シティは4回戦で2部相当のスウォンジーに3-1で勝利し、準々決勝ではブレントフォードと対戦する。チェルシーは3部相当のカーディフと4強入りをかけて激突。ニューカッスル対フルハムのプレミアリーグ対決も組まれた。
■4回戦
(10月28日)
グリムズビー・タウン(4部) 0-5 ブレントフォード
ウィコム(3部) 1-1(PK4-5)フルハム
レクサム(2部) 1-2 カーディフ(3部)
(10月29日)
アーセナル 2-0 ブライトン
リバプール 0-3 クリスタル・パレス
スォンジー(2部) 1-3 マンチェスター・C
ウォルバーハンプトン 3-4 チェルシー
ニューカッスル 2-0 トッテナム
■準々決勝
(2025年12月15日)
アーセナル vs クリスタル・パレス
カーディフ(3部) vs チェルシー
マンチェスター・C vs ブレントフォード
ニューカッスル vs フルハム
