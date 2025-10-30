　カラバオカップは29日の4回戦後に準々決勝の対戦カードを発表した。

　リバプールを3-0で破ったクリスタル・パレスはアーセナルと対戦することが決定。アーセナルはMF三笘薫が欠場したブライトンを破って8強入りを果たした。

　マンチェスター・シティは4回戦で2部相当のスウォンジーに3-1で勝利し、準々決勝ではブレントフォードと対戦する。チェルシーは3部相当のカーディフと4強入りをかけて激突。ニューカッスル対フルハムのプレミアリーグ対決も組まれた。

■4回戦

(10月28日)

グリムズビー・タウン(4部) 0-5 ブレントフォード

ウィコム(3部) 1-1(PK4-5)フルハム

レクサム(2部) 1-2 カーディフ(3部)

(10月29日)

アーセナル 2-0 ブライトン

リバプール 0-3 クリスタル・パレス

スォンジー(2部) 1-3 マンチェスター・C

ウォルバーハンプトン 3-4 チェルシー

ニューカッスル 2-0 トッテナム

■準々決勝

(2025年12月15日)

アーセナル vs クリスタル・パレス

カーディフ(3部) vs チェルシー

マンチェスター・C vs ブレントフォード

ニューカッスル vs フルハム