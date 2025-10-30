２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．４８ドル（＋０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０００．７ドル（＋１７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７７２．１セント（＋５９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．００セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０８０．２５セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３００．８６（＋１．９０）
出所：MINKABU PRESS
