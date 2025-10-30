・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．４８ドル（＋０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０００．７ドル（＋１７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７７２．１セント（＋５９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３２．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３４．００セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０８０．２５セント（＋２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．８６（＋１．９０）

出所：MINKABU PRESS