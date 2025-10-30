２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７４ドル安 パウエル議長会見で軟化 ２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７４ドル安 パウエル議長会見で軟化

２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７４．３７ドル安の４万７６３２．００ドルと５日ぶりに反落した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利を０．２５％引き下げることを決めた。２会合連続の利下げで、ＱＴ（量的引き締め）を１２月１日に終了することも決定した。ＦＯＭＣ後の記者会見でパウエル議長が、１２月のＦＯＭＣでの利下げは既定路線ではないとの考えを示すと米金利は上昇。株式相場は軟化した。もっともエヌビディア＜NVDA＞は５日続伸し、時価総額は史上初の５兆ドル台に乗せた。



ボーイング＜BA＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞、ナイキ＜NKE＞が売られ、コカ・コーラ＜KO＞やホーム・デポ＜HD＞が軟調に推移。ファイサーブ＜FI＞とストライド＜LRN＞が急落した。一方、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が買われてキャタピラー＜CAT＞が急騰。ブルーム・エナジー＜BE＞とプロペトロ・ホールディング＜PUMP＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は１３０．９８ポイント高の２万３９５８．４７と５日続伸し、連日で最高値を更新した。アルファベット＜GOOG＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞がしっかり。ブロードコム＜AVGO＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が株価水準を切り上げたほか、テラダイン＜TER＞とシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス＜STX＞、ウエスタン・デジタル＜WDC＞が値を飛ばし、サンディスク＜SNDK＞が大幅高。パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞が頑強となり、ＣＳＧシステムズ・インターナショナル＜CSGS＞が高い。半面、テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞やアドビ＜ADBE＞が安く、シーザーズ・エンターテイメント＜CZR＞やエンフェーズ・エナジー＜ENPH＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS