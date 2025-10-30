NAOYA¡õÉÚÅÄÐÒÚöW¼ç±é¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¼ç±éÂ³Åê¤ÇÉñÂæ²½·èÄê¡ª2026Ç¯1·î ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¤Ë¤ÆÁ´12¸ø±é
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤ÈÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü24:59¡Á25:29ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¡£¼¡²óÂè2ÏÃ¤Ï11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë25:04¡Á25:34ÊüÁ÷¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Êºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸¡¦À¸ÅèÀÅ¿¿¡ÊÉÚÅÄÐÒÚö¡Ë¤ÈÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦»°ÅÆÌ«¡ÊNAOYA¡Ë¤Î¡¢ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎø¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æó¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¹îÉþ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2026Ç¯1·î ¥É¥é¥Þ¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î¾å±é·èÄê¡ª
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¤Ë¤ÆÉñÂæ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡ª
ÉñÂæ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÌ«Ìò¤ò±é¤¸¤ëNAOYA¡¢ÀÅ¿¿Ìò¤ò±é¤¸¤ëÉÚÅÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ùÌò¤Îº´Æ£ÎÜ²í¡¢æÆÊ¿Ìò¤ÎHAYATO¡ÊXY¡Ë¤¬Â³Åê½Ð±é¡£¥É¥é¥ÞºÇ½ªÏÃ¤«¤éÌó1¥ö·î¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
ÉñÂæÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢Èþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤ä±ÇÁü±é½Ð¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢±é·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ò¸ò¤¨¤ÆÁÏ¤ê¤¢¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤äÆüÂØ¤ï¤ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÉñÂæ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê±ü¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
µÓËÜ¤Ï¡Ö¿Ï²çTHE GRAPPLER STAGE¡×¡ÖÁ°ÅÄ·Ä¼¡¤«¤Ö¤Î¹ STAGE&LIVE¡×¡ÖÉñÂæ¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¹ª¤ß¤Ê¹½À®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÅÄÃæÂçÍ´¡¢±é½Ð¤Ï¡Öreading live Story of Aesops¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ô¥©¥¤¥¹¡×¡ÖTokyo Kaidan Collection ²´Ã°ÅôäÆ¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Ã¿ÈþÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈþ¤·¤¤±é½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÁê¸¶Àã·î²Ö¤¬Ì³¤á¤ë¡£
FCÀè¹Ô¤ÏËÜÆü¤è¤ê¿½¹þ³«»Ï¡£º£¸å¡¢ÉñÂæÈÇ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤ä¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥È¤Î²ò¶Ø¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¡ÉñÂæ²½¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¸¶ºî Æü¥Î¸¶ ½äÀèÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¤¬ÉñÂæ²½¡Ä¡ª
ÀµÄ¾º£Æü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä²þ¤á¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤ÏÉñÂæ¤Î¾å¤ÇÌ«¡õÀÅ¿¿¤½¤·¤ÆæÆÊ¿¡õ¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Ç´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»æ¤ä±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢À¸¿È¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÉñÂæ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢°ì¸ø±é°ì¸ø±é¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÁÇÅ¨¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ê¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¸ø±é³µÍ×
¡ã½Ð±é¡ä
NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë ¢¨W¼ç±é
º´Æ£ÎÜ²í¡¢HAYATO¡ÊXY¡ËÂ¾
¡ã·à¾ì¡ä
ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë
¡ã¸ø±éÆüÄø¡ä
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡ 18:00
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¢ 12:30 / £ 17:00
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ 12:30
1·î19Æü¡Ê·î¡ËµÙ±éÆü
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¥ 18:00
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¦ 14:00
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë§ 18:00
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¨ 14:00
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë© 12:30 / ª 17:00
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë« 12:00 / ¬ 16:30
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
°ìÈÌ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚFCÀè¹Ô¡Û10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë25:25 ¡Á 11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡Û11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Á 11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡ÚLencoreÀè¹Ô¡¦¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¡Û11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Á 11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡Û11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë10:00 ¡Á 12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë22:00
¡Ú⼀ÈÌÈ¯Çä¡Û12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Á
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡§Àè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ü4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÁ°ÊýÀÊ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÈÌÈ¯ÇäÁ°¤Ë¿½¹þÃêÁª¡Ë¡£
¡ãÉñÂæ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä
https://therapygame-stage.com
¡ãÉñÂæ¸¶ºî¡ä
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡Ê¿·½ñ´Û¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä ½ÐÈÇ¼Ò¡§¿·½ñ´Û
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ê·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë
¡ãÉñÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä¡¡
µÓËÜ¡§ÅÄÃæÂçÍ´
±é½Ð¡§Áê¸¶Àã·î²Ö
´ë²è¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë / Çßß·¹¨ÏÂ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈÀ®¾¡ÊLaid back¡Ë/ ÅìÀî¿¿Ç·¡ÊHIKE¡Ë
¢£¥É¥é¥ÞÂè2ÏÃ¤Ï11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¡ª
¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2ÏÃ¤Ï11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë25:04¡Á25:34ÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡ª
Âè2ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/therapygame/story/index.html
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µ¿åÍËÆü 24:59¡Á25:29 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§FOD¤Ë¤ÆÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢Hulu¤Ë¤ÆÊüÁ÷½ªÎ»¸å1½µ´Ö¸å¤«¤éÇÛ¿®
µÓËÜ¡§óîÆ£¤è¤¦¡¡Á¥±È¿¿¼î
´ÆÆÄ¡§¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò
²»³Ú¡§±óÆ£¹ÀÆó
LGBTQ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡§Â¿²ì¸ø±Ñ
À©ºî¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÅçÅÄÁí°ìÏº¡¡ÀÄ¼¯ÉÒÌÀ¡ÊDMM.com¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ã°±©Íýº»»Ò¡¡Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌÚÇ·Æâ°ÂÂå¡ÊDMM.com¡Ë¡¡Âç¿ù¿¿Èþ¡¡»°ÌÚÏÂ»Ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
À½ºîÃøºî¡§2025¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
