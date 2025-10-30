10月30日は「初恋の日」　女性の初恋が最も多いのは5歳

「10月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「初恋の日」！詩人で小説家の島崎藤村が「初恋」の詩を発表したことを記念して、長野県の老舗旅館『中棚荘（なかだなそう）』により制定されました。甘酸っぱい、「初恋の日」の思い出に浸ってみませんか。

藤村の処女詩集『若菜集』に所収

1896（明治29）年10月30日、詩人であり小説家の島崎藤村（1872〜1943年）が雑誌『文学界』46号に「初恋」の詩を発表しました。この日を「初恋の日」として、島崎藤村ゆかりの宿である長野県小諸市の老舗旅館『中棚荘』が、一般社団法人・日本記念日協会に申請し、制定されました。『中棚荘』は1898（明治31）年創業で、藤村が通った宿として知られています。

島崎藤村の「初恋」は、雑誌『文学界』46号に「こひぐさ」の一編として発表した Photo by Adobestock

「まだあげ初めし前髪の林檎のもとに見えしとき

前にさしたる花櫛の花ある君と思ひけり」

「初恋」は、藤村の処女詩集『若菜集』（明治30年8月刊行）に収められています。そして、「初恋」の有名な一節は、藤村自身の初恋を歌ったものだと言われています。はじめは離れたところから少女を見つめているだけだった少年。季節とともに少しずつその距離が近づいていく。この後四節まで続く詩には、そんな2人の状況と少年の淡い恋心が感情豊かに綴られています。

『中棚荘』では、この「初恋」の詩をモチーフにした「初恋りんご風呂」を楽しめます。10月から5月にかけてりんごを浮かべた湯船にゆっくりと浸かることができます。

藤村が詠んだ「初恋」はりんごの樹の下から始まっている

WEBメディア「Lovatomy」のアンケート調査（2021年）によると、初恋の平均年齢は女性9.33歳、男性11.16歳で、女性の場合は5歳が最も多いそう。

5歳と言えば幼稚園か保育所に通っている年齢。家族から離れ初めて同世代の異性と出会う年頃でもあります。そこで誰かに恋をするのは自然なことなのでしょう。しかも損得も忖度もなく、本能的で純粋な好意そのもの。たとえ思いを伝えられなくても、初恋が、あるいは初恋の人が美しいまま思い出になるのはそのせいかも。

「初恋」ドラマを見て胸キュン体験を！

年齢を重ねると、現実に「誰かを好きになる」という場面は減ってきます。でも「推し活」が流行っているということは、人はいくつになっても胸がキュンとなる経験をしたいからに違いありません。そんな方にネットで見られる「初恋」を題材にしたドラマをいくつかご紹介しましょう。

「はつ恋」（2012年／NHKドラマ10）木村佳乃、伊原剛志、青木崇高

「First Love 初恋」（2022年／Netflix）満島ひかり、佐藤健

「スノードロップの初恋」（2024年／関西テレビ）宮世琉弥、小野花梨

「初恋DOGs」（2025年／TBSテレビ）清原果耶、成田凌、ナ・イヌ

切ないラブストーリーを見て、過ぎた日の、甘く切ない初恋の思い出に浸ってみるのも悪くないかも。

【画像】島崎藤村の詩「初恋」のなかでも印象的な“りんご”（2枚）