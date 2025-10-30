ニフティＬＳ、上期経常が41％増益で着地・7-9月期も13％増益

ニフティライフスタイル <4262> [東証Ｇ] が10月30日朝(08:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比40.9％増の4.7億円に拡大し、通期計画の10.7億円に対する進捗率は5年平均の40.2％を上回る44.4％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.6％減の5.9億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比12.7％増の2.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の18.3％→20.1％に上昇した。



株探ニュース

