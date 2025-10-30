ラグビー芸人が『VIVANT』に出演していたことを明かし「あの名シーンに立ってました」

と、自信満々に述べるシーンがあった。

【映像】ラグビー芸人が出演していた『VIVANT』のシーン

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはゆうちゃみと妹のゆい小池が登場した。

昨今の芸能界は、奥様方に支配されつつある。テレビに出ているのはママタレばかりで、見ているのも、F層と呼ばれる奥様方。つまり奥様方を味方につけなければ、今の芸能界では戦えない。にもかかわらず、かつて奥様方から絶大な支持を得ていた、みのもんたが退いて以降は、空白が続いている。ネクストみのもんたを継承するのは、同番組のご意見番である永野がふさわしいのではないか。そこでこの日は、永野が芸人の奥様が抱える悩みを電話で解決に導く「永野の人の嫁と話したい」が放送された。

注目を集めたのは、帝京大学ラグビー部出身という経歴と体を張ったラグビーネタでネクストブレイクが期待される、しんや。

日曜劇場『ノーサイド・ゲーム』（TBS系）や『VIVANT』（TBS系）にも出演したことがあるというしんや。ノブから「『VIVANT』なにで出た？」と聞かれると、しんやは「チンギスって人の後ろの」と、主人公を追いつめる地元警察官チンギスの後ろに立ち、制服姿で銃を持つ人物を演じたことを明かした。

イメージ写真が公開されると、ゆうちゃみは「ああ〜！ 知ってる！」と大興奮。しかし、ピントがチンギスに合っていて、しんやの姿はぼやけていたため、ノブは「薄ぼけた出演ってある？」と指摘。永野は「あれは、しんやじゃない」と述べた。しんやは、「いえ、しんやです。あの名シーンに立ってました、私は」と言い張った。