米大リーグのワールドシリーズは２９日（日本時間３０日）、ドジャース（ナ・リーグ）―ブルージェイズ（ア・リーグ）第５戦がロサンゼルスで行われる。

スタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）

先発投手は、ドジャースがサイ・ヤング賞を２度受賞した３２歳の左腕スネル。ブルージェイズは２２歳のルーキー右腕イェサベジ。初戦と同じ顔合わせで、この時はスネルが六回途中５失点だったのに対し、イェサベジは４回２失点とまとめ、ブルージェイズが１１−４で大勝した。

ドジャースは不動の２番ベッツを３番に下げ、２番にスミスを上げた。ベッツはこのシリーズ打率１割５分８厘と調子が上がらない。スミスは、第１戦でイェサベジから適時打を放っている。不振が続く２４歳パヘスも外れ、代わりにコールが入った。ブルージェイズは、１番に第１戦でも先発出場した右打者のシュナイダーを起用した。

両チームのスタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番投手兼ＤＨ大谷、２番捕手スミス、３番遊撃ベッツ、４番一塁フリーマン、５番右翼Ｔ・エルナンデス、６番二塁エドマン、７番三塁マンシー、８番中堅Ｅ・エルナンデス、９番左翼コール

▽ブルージェイズ：１番左翼シュナイダー、２番一塁ゲレロ、３番ＤＨビシェット、４番捕手キルク、５番中堅バーショ、６番三塁クレメント、７番右翼バーガー、８番二塁カイナーファレファ、９番遊撃Ａ・ヒメネス