岡田紗佳、初デートで相手の行動にあ然「急にシャツを上げて…」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、テレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。夜の街で集めたクズ男との恋愛からクイズを出題する企画の中で、自身の初デートでの秘話をぶっちゃけた。
岡田は「クズかどうかわからないですけど」と前置きした上で「初デートで、和食屋さんで座敷のところに行ったんです。そうしたら、急にシャツを上げて、腹筋し始めて。オレの筋肉いいだろうって。座敷なのをいいことに、筋トレを始めて」と告白。
さらば青春の光・東ブクロから、その彼との“その後”を向けられると「初デートだったので、まぁ、もう潔くサヨナラしました。それ以降はない」と、あっさりと明かしていた。
