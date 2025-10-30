Ž¢Ä«¤ä¤ëµ¤½Ð¤Ê¤¤Ž£¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤À¤±¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÉÔÄ´¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§polkadot¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¿Þ²ò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Û¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¥±¥¢
¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÉÔÄ´¡×¡£
¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Î§¿À·Ð¡×¡Öµ¤¾Ý¡Êµ¤°µ¡¦¼¾ÅÙ¡¦µ¤²¹¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ö¹ü³Ê¡Ê»ÑÀª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÁê¸ß¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤À¤±¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÄ´¤ÏÄ¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Îµ×¼ê·ø»Ê»á¤¬¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÌµÍý¤Ê¤¯À°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ×¼ê·øÀèÀ¸¤¬¡¢¡Ø¡Ö¼«Î§¿À·Ð¡×¡Öµ¤¾Ý¡×¡Ö»ÑÀª¡×¤Î¥È¥ê¥×¥ëÁê´Ø¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¿´¿È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÄ¶´ÊÃ±¤Ê¥³¥Ä¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÉÔÄ´¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤Î¤»¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÄ«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡×¤òµ¿¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¿©»ö¡¢±¿Æ°¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1.¼«Î§¿À·Ð
2.µ¤¾Ý¡Êµ¤°µ¡¦¼¾ÅÙ¡¦µ¤²¹¤Ê¤É¡Ë
3.¹ü³Ê¡Ê»ÑÀª¡Ë
¤³¤Î3¤Ä¤Ï¸ß¤¤¤Ë¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ì¤«1¤Ä¤À¤±¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÄ´¤ÏÄ¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÔÄ´¤Î¡ÖËÜÅö¤Î¸¶°ø¡×¤Ç¤¢¤ë¼«Î§¿À·Ð¤È¡¢Ì©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÑÀª¡¦µ¤¾Ý¤Î¥È¥ê¥×¥ëÁê´Ø¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¥ê¥»¥Ã¥È½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤ò24»þ´Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¼«Î§¿À·Ð¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂÎ²¹¡¢¸ÆµÛ¡¢·ì°µ¡¢Ì®Çï¡¢¾Ã²½´É¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Îµ¡Ç½¤ò24»þ´Ö365ÆüÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿À·Ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³°³¦¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤Î´Ä¶¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¡Ê¹±¾ïÀ¡Ë¡×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¡×¤È¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡¢2¤Ä¤Î¿À·Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ò´¶¿À·Ð¡§ÆüÃæ¡¢³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¶½Ê³¤·¤¿¤È¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÍ¥°Ì¤ËÆ¯¤¯¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê+¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Éû¸ò´¶¿À·Ð¡§Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤ËÍ¥°Ì¤ËÆ¯¤¯¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¡Ê-¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤¦¤Þ¤¯Áàºî¤¹¤ë¤È¼Ö¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¤â´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Á´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢ÉÔÌ²¡¢Æ°Ø©¡¢Æ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ê¾õÂÖ¡Ê¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Ë¤À¤È¡¢¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÈ¾Ê¬³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ÎÀµÂÎ
¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¾Ý¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Ë¤«¤«¤ë³°Åª¤Ê»É·ã¡Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥µ¡¼¡Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
1. ¿ÈÂÎ¤ò¹ó»È¤¹¤ë¡Öµ¤¾Ý¡ÊÅ·µ¤¡Ë¥¹¥È¥ì¥¹¡×
ÆüËÜ¤Ï°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤¾Ý¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤Ï¡¢¤³¤Îµ¤²¹¤äµ¤°µ¡¢¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ²¹Ä´Àá¤ä·ì°µÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Å·¸õ¤ÎÊÑ²½¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¯¤³¤ëµ¤¾ÝÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤ÏÆ¬ÄË¡¢¤À¤ë¤µ¡¦Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢¼ó¸ª¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Æ°Ø©¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Å·¸õ¤¬°¤¤¤È¤¡¢ÆÃ¤Ë±«¤¬¹ß¤ëÁ°¤äÅ·¸õ¤¬°²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Å·µ¤¤ÎÊÑ²½¤¬Í½Â¬¤Ç¤¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢µ¤¾ÝÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤ë¡Ö»ÑÀª¥¹¥È¥ì¥¹¡×
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶ÛÄ¥¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ä¹ü³Ê¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¸½Âå¿Í¤ËÂ¿¤¤¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¡ÊÇÇØ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë ¢ª ¸ò´¶¿À·Ð¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¢ª ¶ÚÆù¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ó¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë ¢ª Æ¬¤¬Á°¤Ë·¹¤¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¡ÊÇÇØ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë ¢ª ¤³¤Î¾õÂÖ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÀÔÄÇ¡ÊÇØ¹ü¡Ë¤¬¤æ¤¬¤à
¼«Î§¿À·Ð¤ÏÇØ¹ü¤ÎÃæ¤òÄÌ¤ëÀÔ¿ñ¤«¤éÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇØ¹ü¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤¬¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¼ó¸ª¤³¤ê¤¬¤Ò¤É¤¤¿Í¤¬¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢ÉÔÌ²¡¢·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤Î¼«Î§¿À·Ð¤ÎÉÔÄ´¤òÊ»È¯¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
µ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤»þ¡ÖÀ°¤¨¤ë¡×¥³¥Ä
¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¯¤È¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ¤à»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ¤â²óÉü¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿²¹þ¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Ö¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·Æ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿Í´Ö¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡Ê¶Ê¤²¤ë¡¦°®¤ë¡Ë¤È¤¤Ë¤ÏÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¯¡Ê¿¤Ð¤¹¡¦³«¤¯¡Ë¤È¤¤ËÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç´ÊÃ±¤ÊÆ°¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ¼ê¤ò¥®¥å¡¼¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¡¢¥°¡¼¥Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£5²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¢ Æó¤ÎÏÓ¤ËÎÏ¤³¤Ö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ò¤¸¤ò¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£¶Ê¤²¤Æ5ÉÃÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£5²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
£ Î¾¸ª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸ª¤¬¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç5ÉÃÀÅ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£5²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ Â»Ø¤ò¥®¥å¡¼¥Ã¤È¶Ê¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÃÏÌÌ¤ò¤Ä¤«¤à¤è¤¦¤Ë¿Æ»Ø¤«¤é¾®»Ø¤Þ¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂ»Ø¤ò¹¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£5²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ ¤Ò¤¶¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£¶Ê¤²¤ë¤Î¤Ë5ÉÃ¡¢¿¤Ð¤¹¤Î¤Ë¤â5ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£5²ó¤¯¤é¤¤·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤Û¤É¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Êµ×¼ê·ø »Ê ¡§ ¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë