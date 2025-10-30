紗栄子、持ち歩かないと不安になるもの「みんなに配ってるの」「本当になくなるわけ」

10月28日、紗栄子が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、“持ち歩かないと不安になるもの”を明かした。

カバンの中身を紹介する企画で、紗栄子は必ず入れているものだとしてハンドタオルを見せながら、「忘れちゃった日とかそわそわする」「お手洗い行った時とか、手拭くものがないと結構嫌なタイプ」「風で乾かすやつ、結構抵抗あるのね。あの風に乗って来てるものって？ってなっちゃう」といい、外出先のトイレのウォシュレットも使えないとコメント。

さらに、その流れで、「布おしぼりも、ちょっと私、抵抗ある。一番うれしいのは、肉厚のいい香りの使い捨てのおしぼりが置いてあるお店が一番ありがたい」「必ず持ち歩くの、私。本当に、これ、除菌シート」と、アルコールタイプとノンアルコールタイプの除菌シート2種類も持ち歩いていると明かした。

その上で、「ここで一つ言わせてもらっていい？」とスタッフに対して切り出すと、「いろいろロケとかご飯とか行くじゃん。まじで本当、持ってない人多すぎて」「自分だけ拭くのも感じ悪いと思って、みんなに配ってるの」「本当になくなるわけ」「あれちょっとモヤっとしてるからね」と笑いまじりに指摘していた。

この動画に対し、コメント欄には「さえちゃんのぷち潔癖なところめちゃくちゃ共感できる…」「ウエットティッシュ問題(笑)めちゃくちゃわかります！」「ソワソワしちゃうグッズがまったく同じ」「お気持ち分かります」「共感するものいっぱいで嬉しい」「プチ潔癖分かります笑」といった声が寄せられていた。