「Zoff」アンバサダー目黒蓮、学生たちの前にサプライズ登場！サングラスを通じて目の健康の大切さを発信

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」との連携により、東京都の女子聖学院中学校高等学校が、強い日差しや紫外線から生徒たちの目を守ることを目的に、10月27日より国内で初めて中学校・高等学校生活での指定サングラスが着用可能になった。当日、この記念すべき瞬間を見届けるために、ZoffのグローバルブランドアンバサダーであるSnow Man・目黒蓮がサプライズで登場。生徒たちから大きな歓声があがった。

目黒は、「このような記念すべき日に立ち会えてとても光栄です。教職員の方々は生徒さんのことを考えてこの導入を決めたと思います。この大きな決断はとても素敵なことだと思いますし、たくさん検討を重ねられたのだと思います。僕自身も、Zoffのアンバサダーになって目の健康や目の紫外線対策について考えることが増えたので、紫外線から目の健康を守りたいという皆さんの想いに強く共感しています。今日の授業をきっかけに、改めて気をつけていきたいと思いました」とコメント。紫外線と目の健康をテーマにした特別授業に、生徒たちと一緒に真剣に耳を傾けた。

この特別授業終了後には、目黒と代表生徒5名による座談会が行われた。この中で、目黒は、「今回導入されたサングラスは、制服に似合うものをしっかり選んで決めているだけあってとても馴染んでいると思いました。また、生徒のみなさんがこのプロジェクトについてしっかりと自分の言葉で話されているのを見て嬉しいと感じましたし、同時に頼もしいとも思いました」と語った。

【目黒蓮 コメント】

この取り組みや紫外線の正しい知識を多くの人に知ってもらうことが大切だと感じています。生徒のみなさんが大人になって、また、その次の時代の子どもたちにも文化として伝えていって欲しいプロジェクトです。自分自身と、自分の身の周りにいる大切な人たちの目の健康を守っていきたいですし、Zoff のアンバサダーとしてより多くの人に目の健康・紫外線対策の大切さを伝えていけるような自分でありたいと考えています。