東京や大阪など大都市圏ではマンション価格が記録的な水準に達している。タワマン人気は依然として根強い。京都大学経済研究所教授で都市経済学を専門とする森知也氏は「現状のマンション価格はバブル的側面が強い。人口減少局面に入った日本では需要を維持できず、いずれ価格崩壊が起こる」という――。

写真＝iStock.com／Takumi Nishio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Takumi Nishio

■タワマンブームの背景

2025年9月16日に発表された最新の基準地価は、全国平均で前年比1.5％増と4年連続の上昇を記録し、大都市圏ではとりわけ強い地価の上昇傾向が報じられた。

こうした都市部の地価高騰には、2002年の都市再生特別措置法制定を契機とした建築規制緩和が大きく影響し、官民の大規模な再開発や高層マンションの建設ラッシュを促した経緯がある。

この政策の背景には、戦後の都市交通網の発達や自家用車の普及により都市と郊外の移動が容易になり、さらに通信技術の進歩が職住分離を後押ししたことで、1970年代以降に顕在化した「ドーナツ化現象」――すなわち郊外への人口流出と都市中心部の空洞化――への危機感があった。

都市全体の再構築を目指すなかで、都心部の再生を中心に据えた国家的都市政策のもと、現在のタワーマンション・ブームも規制緩和の流れから生まれた。加えて、コロナ禍からの経済の回復期には円安、金融緩和や海外投資資金の流入、インバウンド消費の拡大も相まって、都心部での再開発は一層加速している。

■人口は、毎年一つの県が消えるペースで減少

しかし、もはや地価高騰の持続は期待できない。2008年から始まった日本の加速的な人口減少は、もはや都市部の人口ですら維持できないほどに進行しているからだ。昨年は1年間で総人口が55万人（日本人のみでは90万人）減少（注1）し、現時点で毎年県が一つ消えるほどのペースだ。

2015年以降、出生率は加速度的に低下し、反転の兆しもない（注2）。昨年の出生率1.15は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による日本の将来人口の「低位推計」が想定する1.13と同水準だ（注3）。

この悲観的なシナリオでは、総人口は2020年の1億2600万人から2050年に1億人を下回り、2100年には5000万人を割り込む。なお、将来も出生率が一定とするこの推計は、近年の急激な出生率低下を踏まえれば、すでに楽観的であると言わざるを得ない。

国連によれば、2050年には世界全体の出生率も人口置換水準を下回り、世界的にも人口減少トレンドが鮮明になる（注4）。移民やインバウンド需要でさえも早晩縮小に転じるはずだ。

■マンション値上がりはバブル

急速な人口減少という地価に重大な影響をもたらす構造変化を前にして、基準地価や路線価といった鑑定評価を根拠に地価動向を判断するのは危うい。

そもそも、これらの数値は約半年前の取引価格に基づいており、急激に変化する市場の現況を十分に反映していないからだ。今の地価動向を正しく捉えるには、最新の売買データ（リクルート住宅価格指数：RRPI）を用いた現状の把握が不可欠だ。

首都圏や関西圏の主要市区における家族向け（60平方メートル以上）中古マンション売買価格（図表1）を見ると、京都市等の例外を除き、東京23区やその周辺、大阪市などの都心部では2024年以降、急激な価格高騰が見られる。

【図表1】マンション（60平方メートル以上）売買価格（1平方メートル当たり, 2020年値＝100, 3カ月移動平均）データ出典＝リクルート住宅価格指数（RRPI） 提供＝森知也氏

一方、戸建の価格推移（図表2）は、東京23区以外で上げ止まりが鮮明となり、京都市や堺市では直近で下落が目立つ。

【図表2】戸建価格（1平方メートル当たり, 2020年値＝100, 3カ月移動平均）データ出典＝リクルート住宅価格指数（RRPI） 提供＝森知也氏

マンション売買価格と戸建売買価格との差は、「投機・投資色の強いマンション」と「実需に基づく戸建」の構造的な違いを端的に表している。すなわち、戸建売買価格は不動産の実際の価値を反映しやすい一方で、マンションの価格高騰はバブル的側面が強まっていることを示唆している。

■いずれは地価下落が起こる

筆者らの研究グループは、国勢調査1kmメッシュ統計（※）を用いて自律的な人口集積体としての「都市」を独自に定義し、個々の都市ごとに将来の盛衰を予測している（注5）。

過去50年間（1970〜2020年）の都市間および都市内の人口分布の変化を経済理論に基づいてモデル化し、日本の総人口が社人研の「低位推計」に沿って減少すると仮定する。過去50年に進展した「交通・通信費用の低下」に伴う郊外化や、2000年代以降に顕在化した都心回帰の動きもモデルに組み込まれている。

※緯度・経度に基づいて約1km四方の網の目状に区切り、区画ごとの統計データをまとめたもの

近年の都心再開発やインバウンドによる人口増加も、人口の増加局面であれば、郊外化を打ち消して地価上昇を促す要因となり得た。しかし本研究の予測によれば、人口の減少局面に入った日本において、都心の人口密度上昇や地価高騰が今後も長期的に持続する可能性は極めて低い。むしろ、大都市中心部ですら人口減少と地価下落が避けられないことが予測に表れている。

■2100年、東京も大阪も人口が大幅減少する

図表3は都市「東京」について、2020年時点の実際の人口分布と、2100年の予測人口分布を比較している。それぞれの地点に立つ棒グラフは人口密度を示し、都市としての東京の輪郭はカラーグラフで表わされている。

提供＝森知也氏

赤色の領域は、東京内部で人口密度が上位5％に該当する「都心」にあたる。2100年までに日本の総人口は61％の減少が見込まれ、地方からの人口流入が続く東京でさえ、人口は49％減少すると予測される。都心の人口密度は、2000年代以降の都心回帰トレンドの影響で下落幅こそ抑えられるものの、それでも43％減少し、人口減少の傾向を覆すほどの都心集中は見込めない。

図表4では同様の分析を都市「大阪」に適用している（注6）。大阪の衰退は東京より顕著で、都市全体で60％の人口減、都心人口密度も東京を上回る縮小が見込まれ、今世紀末に向けて大阪では一段と凋落傾向が強まる。

提供＝森知也氏

■人口減少下での適切な住宅施策とは

実際、東京・大阪では2000年代以降、都心部の人口密度がふたたび上昇したものの、2020年時点でも1970年のピークにはなお及ばない。これは、過去50年間の交通・通信インフラ整備が都市居住の分散化を強く促した結果である。

今後も大都市圏での移動・通信の利便性はさらに高まり、加えて人口が大幅に減少すれば、東京でさえ都心の人口増加は続かず、地価が現在の水準で上昇し続ける根拠は見当たらない。したがって、図表2に示した東京23区以外の戸建価格の上げ止まりは、いずれ東京23区にも波及する。そして図表1に見られるマンション価格の高騰もやがて頭打ちとなり、下落へ向かうだろう。社人研の低位推計に従うと、その入り口は、早ければ東京都心の人口密度がピークを迎え減少に転じる2030年にやってくる可能性がある。さらに言えば、人口減少は加速度的に進む。2030年を待たずにマンション価格が上げ止まる可能性も高いとみている。

空室や老朽化の処分コスト、災害リスクを考慮すれば、人口減少下で超高層化による集積を目指すことはきわめて合理性を欠く。高層建築では人の往来や自然な交流は生じにくく、集積によるメリットが薄れるからだ。むしろ、緩やかな低層集積を志向する都市こそ魅力を増し、人口減少下で持続可能性を高めるだろう。

神戸市が全国に先駆けて施行したタワーマンション規制条例（「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」）は、こうした観点からも妥当な施策と評価できる。他都道府県においても、現実に即した施策が講じられることを期待したい。

注1）総務省（2025）「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」

注2）厚生労働省（2000-2024）「人口動態調査」、および、厚生労働省（2024）「人口動態統計月報年計（概数）の概況」

注3）国立社会保障・人口問題研究所（2023）「日本の将来推計人口（全国）」

注4）United Nations （2024） World Population Prospects 2024

注5）Mori, Tomoya, Murakami, Daisuke（2025） “Sustainability of cities under declining population and decreasing distance frictions: The case of Japan.” arXive 2505.08331に基づく; 一般向けの解説サイト：都市を通して考える日本の未来

注6）都市「大阪」は、姫路市から京都市南部付近までを含む人口集積体として同定される。

----------

森 知也（もり・ともや）

京都大学経済研究所教授、独立行政法人経済産業研究所ファカルティフェロー

1967年生まれ。岐阜大学工学部土木工学科卒業、ペンシルバニア大学大学院地域科学研究科博士課程修了（Ph.D.）。1996年京都大学経済研究所准教授、1999年カトリック・ルーベン大学CORE客員教授を歴任。その後、2009年〜京都大学経済研究所教授、2011年〜独立行政法人経済産業研究所ファカルティフェロー、2012年〜東京大学空間情報科学研究センター客員教授、2020年〜麗沢大学都市不動産科学研究センター客員教授、2023年〜統計数理研究所客員教授、現在に至る。専門は都市経済学や空間経済学と呼ばれる分野で、都市をはじめとする経済集積の形成について、そのメカニズムを説明する理論および実証研究を行っている。

----------

（京都大学経済研究所教授、独立行政法人経済産業研究所ファカルティフェロー 森 知也）