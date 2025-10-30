ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤Î¸¶°ø¤ÏJA¤Ç¤âÇã¤¤Àê¤á¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÎ®ÄÌ¤ÎÀìÌç²ÈŽ¢¥³¥á²Á³Ê¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¹âÆ¤µ¤»¤¿"¿¿ÈÈ¿Í"Ž£
¤Þ¤ºÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÄ¹¤é¤¯¥³¥á¤ò¸º¤é¤¹À¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¸ºÈ¿À¯ºö¤¬¼è¤é¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÀ¸»ºÄ´À°¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¥³¥á¤ÎÎÌ¤òÍ¾¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ûÍ×ÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯À¯ºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¤¬Í¾¤ê¤¹¤®¤ë¤È²Á³Ê¤¬ÂçË½Íî¤·¤ÆÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊÆ²Á¤ò°ìÄêÄøÅÙ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤È¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥³¥á¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ê¤ê¡¢ÊÆ²Á¤òÍî¤È¤·¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÄ´À°¤¬¤º¤Ã¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2024Ç¯8·î
2024Ç¯8·î¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥á¤Î¶¡µë¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬¤«¤é¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÖÂè°ì¼¡¡¦ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤Ç¤¹¡£
Í×°ø¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é²ÈÄí¤Ç¤Î¿å¤ä¿©ÎÁ¤ÎÈ÷Ãß¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏºÒ³²¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¿å¤ä¥³¥á¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÇã¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÈ÷Ãß¤¬Áý¤¨¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¥³¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë¤è¤ë¾®Çþ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¤¬¾®Çþ¤«¤é¥³¥á¤Ø²óµ¢¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ËÅ¹Æ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë2023Ç¯»º¤Î¥³¥á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ëÄ¾Á°¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Î¥³¥á¤Ï¸Ï³é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ë¤Ï¡Ö¿·ÊÆ¤¬½Ð¤ì¤Ð¶¡µë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯¤Î¥³¥áÉÔÂ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¸«¹þ¤ß°ã¤¤
2023Ç¯»º¤Î¥³¥áÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢2024Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤¬Á°Ç¯¤Î·êËä¤á¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢2024Ç¯»º¤Î¥³¥á¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ëÎÌ¤ÏÅö½é¤«¤é¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¿Í¸ý¿ä·×¤È°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñÎÌ¤È¤¤¤¦µìÍè¤ÎÅý·×¤Ë´ð¤Å¤¡¢2024Ç¯¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤òÌó680Ëü¥È¥ó¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤Ï710Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯»ºÊÆ¤¬8·î¤ËÉÔÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é¤Î²ÈÄíÆâÈ÷Ãß¤ÎÁý²Ã¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É³°¹ñ¿Í¤¬Ç¯´Ö3000¡Á4000Ëü¿ÍÍè¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯7Ëü¥È¥óÄøÅÙ¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µìÍè¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ÃÈñÎÌÁý²Ã¤Î¼ÂÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¡¢À¯ÉÜ¤ÏÅö½é¡Ö¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£Î®ÄÌ¤Î¤É¤³¤«¤ÇÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤òÊø¤µ¤º¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ÏÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤¾¡×¤È¶¼¤¹¤â¸ú²Ì¤Ê¤·
¤³¤ÎÁ°Äó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò1·î¤«¤é¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤¾¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥³¥á¤òÅÇ¤½Ð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤É¤ó¤Ê¤ËÅÇ¤½Ð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢3·î¤ËÅö»þ¤Î¹¾Æ£ÂóÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È÷ÃßÊÆ¤ÎÍî»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ö½¸²Ù¶È¼Ô¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¥³¥á¤ò½¸¤á¤ëÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÏÇÀ¶¨¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¡¢Á´ÇÀ¥°¥ë¡¼¥×¤¬9³ä¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÇÀ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¼Ô¤«¤é¥³¥á¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ½¸¤á¡¢²·Çä¶È¼Ô¤ä¼Â¼û¼Ô¡Ê¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É¡Ë¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¶È¼Ô¡£JA¡ÊÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ë¤ä³Æ¸©¤Î·ÐºÑÏ¢¡ÊÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¡¢ÀìÌç¤Î½¸²Ù¡¦ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉÊ¼Á¸¡ºº¤äÊÝ´É¡¢²·Çä¶È¼Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀºÊÆ¡¦Î®ÄÌ¤Î²áÄø¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÌò³ä
¢£¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡×¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È
¤È¤³¤í¤¬¡¢¶¥ÁèÆþ»¥¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¥³¥á¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢À¤´Ö¤ÏÂçÁû¤®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹¾Æ£Âç¿Ã¤¬¡Ö»ä¤Ï¥³¥á¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹Å³¤µ¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Î®ÄÌ¤¬Ê£»¨¤À¤«¤é¤À¡×¤È¹Í¤¨¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢¾®Çä¶È¤ËÄ¾ÀÜ¥³¥á¤òÇä¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Î®ÄÌ¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢28Ëü¥È¥óÄøÅÙ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾®Çä¶È¼Ô¤È¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥á¤Ï5kg2000±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç·ÀÌó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢10·î¾å½Ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤âÌó7Ëü¥È¥ó¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÇÀ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï3·î¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ8·îËö¤Ë¤ÏÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë·ÀÌó¤·¤¿À¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤â¤ª¤½¤é¤¯10·îËö¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â·ÀÌó¤«¤é½Ð²Ù´°Î»¤Þ¤ÇÌó5¥«·î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤¬»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡ÖÎ®ÄÌ¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥³¥á¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ê¤ëÊªÎ®¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢2025Ç¯10·î½é½Ü¤Î»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áý»º¤¹¤ë¤â5¥¥í3000±ßÂæ¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê
À¯ÉÜ¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¡Ö¥³¥á¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥³¥á¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÁý»º¤¹¤ë¡×¤È³ÕµÄ·èÄê¤·¡¢¼ûµë¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËèÇ¯À¯ÉÜ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öºî¶·»Ø¿ô¡Ê¥³¥á¤Î½ÐÍè¹â¤òÉ½¤¹»Ø¿ô¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾®ÀôÂç¿Ã¤¬ÇÑ»ß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Çº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿À¸»ºÄ´À°¤¬¸«¹þ¤ß¤ò³°¤·¤Æº£²ó¤Î¥³¥áÉÔÂ¤È²Á³Ê¹âÆ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢À¯ÉÜ¼«¿È¤¬»ö¼Â¾åÇ§¤á¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ²Á¤¬ÂçÊÑ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤Î¼«¼çÅª¤ÊÁý»º¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï2024Ç¯¤è¤ê¤â56Ëü¥È¥óÁý¤¨¡¢Á´¹ñ¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤¬740Ëü¥È¥ó¼å¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ñ¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ²Á¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯»º¤¬¿·ÊÆ¤Î»þ¤Ë¤Ï5kg3000±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¡µëÉÔÂ¤«¤éÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¡¢2025Ç¯6·îº¢¤Ë¤Ï5kg4200±ß¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ò5kg2000±ß¤ÇÅêÆþ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«3000±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¯ÉÜÍ½Â¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢½¸²Ù¶¥Áè¤¬·ã²½
2025Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤¬½áÂô¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢²Á³Ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Ë±«ÉÔÂ¤Ç³é¿å¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥á¥à¥·¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥á¶È³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Öº£Ç¯¤â¥³¥á¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£
2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Î¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²·Çä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ï¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð²·Çä¶È¼Ô¤Î¸ÜµÒ¤ËÂç¼ê²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢º£²ó3000¥È¥óÇ¼ÉÊ¤·¤Ê¤¤¤ÈÍâÇ¯¤Î·ÀÌó¤¬´í¤¦¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥³¥á¤ò¤«¤½¸¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¼«¼Ò¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥³¥á¤òÇã¤¤½¸¤á¤ë¡Ö½¸²Ù¶¥Áè¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢·ë¶É¥³¥á¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï½½Ê¬¤Ë¼ûÍ×ÎÌ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Í¾¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«¹þ¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Þ¤ÇÍ½Â¬¤ò³°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÊÆ²Á¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯È¯É½¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤¤¤ÁÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½¤¹¤ëÍ½Â¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¿®ÍÑ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥³¥á¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤Ë½¸²Ù¶¥Áè¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤·¥³¥á¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤â¡¢²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇÀ¶¨¤Ï¡¢¡Ö³µ»»¶â¡×¤È¤¤¤¦ÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤Î²¾Ê§¶â°ì»þ»ÙÊ§¶â¤Î²Á³Ê¤òµîÇ¯¤À¤È1É¶¡Ê60kg¡Ë¤¢¤¿¤ê1Ëü¿ôÀé±ßÂå¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢Ì±´Ö½¸²Ù¶È¼Ô¤È¤Î¶¥Áè¤«¤é3Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤Ç¤â½¸²Ù¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¤â¥³¥á¤òÇã¤¤½¸¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö½¸²Ù¶È¼Ô¤â¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¡Ö½½Ê¬¥³¥á¤¬½Ð¤ë¡¢Í¾¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥³¥á¤ò°Â¤¯Çã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÀ¶¨´Þ¤àÂ¾¤Î¶È¼Ô¤¬1É¶¡Ê60kg¡Ë3Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÀ¸»º¼Ô¤«¤é¤ÎÇã¼è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥á¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤òÄó¼¨¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥³¥á¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢2025Ç¯»º¤Î¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¤Æ¤â5kg¤Ç4000±ßÂæ¤Ï³ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö5kg3500±ßÁ°¸å¡×¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¼ûµë¤¬°ÂÄê¤·¡¢À¸»ºÎÌ¤¬½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¥³¥á¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤Ïº£¸å¡¢5kg¤¢¤¿¤ê3500±ßÁ°¸å¤ÎÁê¾ì¤ËÍî¤ÁÃå¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Á³Ê¿å½à¤òÍ½Â¬¤¹¤ëº¬µò¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡À¸»º¼Ô¤ÎºÎ»»¥é¥¤¥ó¤«¤é¤ÎµÕ»»¡§»ýÂ³Åª¤ÊºÆÀ¸»º¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¡ÊÀ¸»º¸¶²Á¡Ë¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß»Ô¾ìÁê¾ì¤¬1É¶¡Ê60kg¡Ë¤¢¤¿¤ê3Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ëÃæ¡¢À¸»º¼Ô¤ÎºÎ»»¥é¥¤¥ó¤Ï2Ëü2000±ß¤«¤é2Ëü5000±ßÄøÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÕ»»¤¹¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô²Á³Ê¤È¤·¤Æ¤Ï5kg¤¢¤¿¤ê3000±ß¤«¤é3500±ß¤¬ÂÅÅö¤Ê¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¡§¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â3,000±ßÂæ¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¶³¦Àþ¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£³¤³°»ºÊÆ¤È¤Î²Á³Ê¶¥Áè¡§ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Ï¡¢¹â´ØÀÇ¡Ê5kg¤¢¤¿¤êÌó1700±ß¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ»º¶È¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´ØÀÇ¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤äÂæÏÑ»º¤ÎÍ¢ÆþÊÆ¤Ï5kg¤¢¤¿¤ê3500±ßÁ°¸å¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢3500±ßÁ°¸å¤¬²Á³Ê¤Î¶Ñ¹ÕÅÀ¤È¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥³¥á¤À¤±¤¬²áÊÝ¸î¤Ê¤Û¤É¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÇÀ»ºÊª¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÇÀ»ºÊª¡¢Îã¤¨¤ÐÂçº¬¤ä¿Í»²¤Ï¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ç²Á³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Ëºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ë¶¡µë¤¬½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤·¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤Ê¤É¤Ï¼è¤ì¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢°ìËÜ¿ô½½±ßÄøÅÙ¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤º¡¢À¸»º¼Ô¤ÏÂçÀÖ»ú¤òÈï¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇÀ¶È³¦¤Ç¡ÖËºîÉÏË³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÄÌ¾ï¤Î»Ô¾ì¸¶Íý¤Î¾å¤Ë¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÅª²ÝÂê¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤Î²¼¸Â¤¬¼é¤é¤ì¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤òµ²¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¹ñÌ±¤Î¼ç¿©¤ò¹ñÆâ¤ÇÏÅ¤¨¤ëÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤â¤·´ØÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢°Â²Á¤ÊÍ¢ÆþÊÆ¤ÈÆüËÜ¤ÎÎíºÙÇÀ²È¤ò¶¥Áè¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢ºÎ»»¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¹ñÆâÀ¸»º¼Ô¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¡¢¥³¥á¤Î¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë5kg1200±ß¤ä1500±ß¤°¤é¤¤¤Î¥³¥á¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÈÆüËÜ¤Î¥³¥á¤ò¶¥Áè¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¶¼¤«¤¹»öÂÖ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤Ï¥³¥á¤À¤±¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¤¬¥³¥á¤Î´ØÀÇ¤ò¹â¤¯°Ý»ý¤·¡¢¹ñºÝ¸ò¾Ä¤Ç¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸»ºÇÀ²È¤¬¸º¾¯¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ò¹ñÆâ¤ÇÏÅ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥á¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¹ñÌ±¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥³¥áÁûÆ°¤Î¡ÖÈÈ¿Í¡×¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âè°ì¤Ë¡¢ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÈÈ¿Í¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¹ñÌ±¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥³¥á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¾ÃÈñ¼Ô¹ñÌ±¤¬Ëº¤ì¡¢¥³¥á°Ê³°¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¡¢¼¡Âè¤Ë¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤â¹ñÁ´ÂÎ¤Î¥³¥áÀ¸»ºÎÌ¤ò¸º¤é¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢À¸»º¼Ô¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬º¬ËÜ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤À¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤ÎÅý·×¥â¥Ç¥ë
ÂèÆó¤Ï¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Ç¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸º¤é¤¹¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ûÍ×¤Î¸«¹þ¤ß¡¢À¸»ºÎÌ¤ÎÍ½Â¬Åý·×¤ò¼è¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Ëºî¤Ã¤¿Åý·×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ïº£¤Û¤É³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¼ï¤ò¤Þ¤¤¤Æ¼ý³Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åý·×¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢À¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅý·×¤äÀ¸»ºÎÌ¤ÎÄ´À°¤ÎÊýË¡¤âÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¡×¤È¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Î¹ñ¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤¦ÆóÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
ÀÞ³Þ ½ÓÊå¡Ê¤ª¤ê¤«¤µ¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÎ®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¾ïÌ³Íý»ö¡¿¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡Ê»ö¶È¡¦¸¦µæÅý³ç¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÀºÌ©µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÆüËÜÇÀ¶È·Ð±ÄÂç³Ø¹»Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÀ²È¤ÎÌ¤Íè¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»×¹Í¤Ë¤¢¤ë¡¡EC¡¦Ä¾Çä¡¦Í¢½Ð Çä¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤Îºî¤êÊý¡Ù¡Ê¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÎ®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¾ïÌ³Íý»ö¡¿¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡Ê»ö¶È¡¦¸¦µæÅý³ç¡Ë ÀÞ³Þ ½ÓÊå¡Ë