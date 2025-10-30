吉柳咲良、『ストロボ・エッジ』に出演 WOWOWドラマがTVerで見逃し配信
WOWOWで放送・配信されるドラマ『ストロボ・エッジ Season1』が、31日(23:00〜)にスタート。吉柳咲良の出演と、TVerでの見逃し配信が発表された。
吉柳咲良
累計発行部数800万部を誇る咲坂伊緒の同名漫画を原作に、初めて連続ドラマ化される本作。主演に福本莉子と高橋恭平を迎え、瑞々しくも切ない青春のひとときを描き出す。
吉柳が演じるのは、Season2の物語を大きく揺るがす重要な登場人物・杉本真央。今回の出演について、「(出演が決まったときは)彼女が抱える不器用さや、心の奥に秘めた想いをどう丁寧に表現できるだろうかと考え、胸が高鳴りました。彼女を通して、この物語のもつ繊細な温度を感じていただけるように大切に演じました」と話している。
TVerでは、WOWOWでの各話放送終了後に見逃し配信。WOWOWオンデマンドでは初回放送にあわせ、全6話を一挙配信する。
さらに、本作と同じ制作陣が手掛けた連続ドラマ『アオハライド Season1 ／ Season2』が、TVerで31日0時から3週間の期間限定でシリーズ全話配信される。
『ストロボ・エッジ Season1』第1話の放送・配信に先駆け、31日22時15分から、出演キャストによる「放送・配信記念 プレミア生配信」を実施。WOWOW LINE 公式アカウント「LINE VOOM」で配信され、キャストによるトークのほか、撮影の裏話や視聴者からの質問コーナーなどが展開される。
そして、公式グッズがオンラインショッピングサイト「WOWOW百貨店」で発売。作中を通してキーアイテムとなる、仁菜子(福本)が蓮(高橋)からもらう蝶々のキーホルダーをはじめ、写真を飾ることもできるイヤフォンスタンド、高機能で使いやすく作品のモチーフがデザインされたお弁当箱、仁菜子たちが通う光ヶ粼高校のスクールバッグをモチーフにしたスクールバッグチャームといった『ストロボ・エッジ』の世界観を味わえる4種のオリジナルアイテムを販売する。
○吉柳咲良 コメント
――出演が決定した際のお気持ち
昔から原作が大好きで、何度も読み返してきた作品だったので、こうして２部作での連続ドラマ化に携わることができて本当に光栄です。
役名を伺ったときは、彼女が抱える不器用さや、心の奥に秘めた想いをどう丁寧に表現できるだろうかと考え、胸が高鳴りました。
彼女を通して、この物語のもつ繊細な温度を感じていただけるように大切に演じました。
どうか多くの方に愛していただけますように。
――視聴者の皆さま／原作ファンへのメッセージ
学生という限られた時間の中でしか味わえない、ほろ苦さや危うさ、そして純粋さを丁寧に描いた作品です。
登場人物たちの感情が複雑に絡み合いながらも、それぞれが懸命に向き合う姿には、きっと誰もがどこかで共感してしまう瞬間があると思います。
この物語を通して、皆さんの中にもあの頃の“想い”が静かに蘇るような、そんな時間を共有していただけたら嬉しいです。
【編集部MEMO】
『アオハライド Season1／Season2』と同じスタッフ陣が担当する本作。メイン監督は、映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』などを手がけた木村真人氏。脚本は『恋仲』や『滑走路』などで知られる桑村さや香氏が執筆を担当。音楽は、数々の話題作を彩ってきた横山克氏が担当し、青春の情感を繊細に響かせる。
