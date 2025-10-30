ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢2½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¤Î¡È¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°Âå¡É¤ò¹ðÇò¡Ö¹â¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ç¤â»ä¡Ä¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬25Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡Ù(Ëè½µÅÚÍË18:30¡Á19:00)¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¤Î²È»ö»ö¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡û¡ÖÆþµï¤·¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡×
·éÊÊ¾É¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö½Ð¤«¤±¤¿Éþ¤Ç¤ªÉÛÃÄÆþ¤Ã¤Æ¤ëÃË¤Î¿Í¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤â³°½Ð¤·¤¿Éþ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¤Î¤«¤Ê? ¤¤¤ä¤Ç¤â¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤À¤·¡Ä¡Ä¡×¤Èíõ½ä¡£¡Ö¥×¥Á·éÊÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤Í¡×¤È¼«Ç§¤·¤Ä¤Ä¡¢³°¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°¦¸¤¤È¤Ï¡¢Â¤ò¿¡¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¿²¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿Í¤¬Êâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤«¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿²¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·éÊÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÊÑ¤¨¤Þ¤¹?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤âÀµÄ¾¡¢¥·¡¼¥Ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤¬¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¡¼¥ÄÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Î¡£Àö¤¦¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤·¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ä¡Ä? ¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¤È¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤ËË½Ïª¡£¼Â¤Ï¡¢2½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÎëÌÚÂó¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë¡×¤È¼«µÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆþµï¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤ª¤¦¤Á¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡£¿å²ó¤ê¤â¼«Ê¬¤Ç¤ªÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î·ë¹½¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÎÁ¶â¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ì²ó¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ç3Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ÅÄÃæ¡£¡Ö¹â¤¤¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â»ä¡¢³°¿©¤·¤Ê¤¤¤Î¡£°û¤ßÂå¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÀÜÂÔ¸òºÝÈñ¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¤ª¶â¤Ç¤ª¤¦¤Á¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËèÈÕËèÈÕ¡¢¤Á¤ê¤Ä¤â¤Ç³°¤Ë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¶µÍÜ¡¦ºîË¡¡¦¼ñÌ£¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¡Ö¤è¤ê¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡×¤Î¡È¿Í´ÖÎÏ¸þ¾å¡É¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£³Æ³¦¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¡É¤ò¶µ¤ï¤ë¡£
