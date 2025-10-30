【港区情報】セーラームーンとのコラボ企画を実施中！ 子どもも楽しめオリジナルグッズが当たるチャンスも
東京都港区は、人気作品『美少女戦士セーラームーン』とコラボしたクリアカードラリーを実施中。観光気分を味わえ、さらに子どもも楽しめる簡単な参加で、オリジナルグッズ応募のチャンスも！
集めたカードを使ってアンケートに回答すると、抽選で50人に「『美少女戦士セーラームーン』オリジナルグッズ（A5ハードカバーノート）」が当たるチャンスも。また、SNS投稿キャンペーンもあります。当選確率がアップするようです。
デザインB（セーラーマーキュリー・セーラーマーズ・セーラーヴィーナス）は、「港区観光インフォメーションセンター（札の辻スクエア）」「平野屋紙文具店（麻布十番商店街）」「港区立みなと科学館」で配布されます。
各所営業時間や定休日が異なるため、訪問前に公式Webサイトで最新情報を確認することをおすすめします。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
見どころ満載のラリー内容今回の「『美少女戦士セーラームーン』×港区 クリアカードラリー」は、港区が主な舞台となっているセーラームーンの世界観と、区内周遊を楽しんでもらうことを目的に企画されました。開催期間は 10月24日〜12月25日（予定）。参加費は無料です。区内6カ所のクリアカード配布場所にて、2種類のクリアカードを集めることが参加の条件。カードの在庫がなくなり次第、ラリー終了となります。
配布場所と参加時のポイントクリアカードには「デザインA／デザインB」があり、配布場所が異なります。デザインA（セーラームーン・セーラージュピター）は、「港区観光インフォメーションセンター（東京タワー）」「TAKANAWA GATEWAY Travel Service Center」「港区立みなと図書館」で配布。
