■防衛費の増額…米から具体的な金額など言及なし

韓国訪問を前に訪れた日本で、大統領専用ヘリ「マリーンワン」の中で、高市首相とともに笑顔を見せていたトランプ大統領。

日米首脳会談で焦点のひとつとなったのが、「防衛費」でした。

高市首相（28日）

「私は決意しています。今後、日本の防衛力を抜本的に強化して、この地域の平和と安定により一層積極的に貢献していきます」

トランプ大統領に対し、防衛力の強化や防衛費の増額に取り組む方針を伝えた高市首相。

一方、トランプ大統領からは具体的な金額など、規模についての言及はありませんでした。

高市首相は周辺に、トランプ大統領から「防衛費の対GDP比の要求がなかったことが最大の成果」としています。

■日米の防衛トップが会談

両首脳が演説したアメリカ軍横須賀基地で笑顔を交わしていたのは、小泉防衛相とヘグセス国防長官。29日には、この2人が初めて会談しました。

アメリカ側から、さらなる防衛費の増額要求があるかが最大の焦点でしたが、約1時間の会談で何が話されたのでしょうか？

アメリカ ヘグセス国防長官

「アメリカ側から日本に何かを要求したということは一切ありません」

そのうえで「日本を取り巻く安全保障環境は非常に厳しい」と強調。

アメリカ ヘグセス国防長官

「だからこそトランプ大統領の“力による平和”が重要です。高市首相が、日本の防衛費増額を意欲的に示されたことをうれしく思っています。これは大きな一歩で速やかに実行されることを期待しています」

小泉防衛相

「世界で最も偉大な日米同盟を、これまでにないスピード感で強化していく。自衛隊と米軍は、ともにこの課題に取り組んでまいります」

小泉防衛相は、安全保障政策に関する3文書を改定することや、政府が2027年度を目標としていた防衛費の対GDP比2％を実現する計画を前倒しすることなど、防衛力の強化に取り組む考えを伝えました。

■横須賀市の名物“スカジャン”姿に

会談後には、2人そろって小泉防衛相の地元・横須賀市の名物“スカジャン”姿を披露。

胸元には、刺しゅうで「Shinjiro（進次郎）」、ヘグセス氏のファーストネーム「Pete（ピート）」と、名前入り。

防衛省によると、小泉防衛相が贈ったもので、ほかにも織田信長のブロンズ像や、ヘグセス長官の趣味がパンケーキ作りとのことで日本のパンケーキの粉などもプレゼントしたということです。

■ガソリン暫定税率廃止に向け与野党6党が協議

ひとつの“大きな山場”を乗り越えた高市首相。最優先で取り組むとする「物価高対策」も、議論が進んでいます。

29日は、与野党6党の実務者がガソリン暫定税率の廃止に向け協議しました。廃止されれば1リットルあたり25.1円、ガソリン代が安くなりますが、協議後、自民党の小野寺税調会長は…。

自民党 小野寺税調会長

「まだ合意という形で至ってはおりませんが、それぞれの意見を今精査し、集約する方向で今後、努力をしていくということが確認をされました」

年内廃止を視野に努力していくことが確認されたとしていて、31日にも6党で協議を行うということです。

（10月29日放送『news zero』より）