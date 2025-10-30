「whereas」の意味は？この単語を知っていたらすごい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「その一方で、それに対して」でした！

「whereas」は、対比構造を強調するために使われます。

「meanwhile」や「while」が持っていたような「〜する間に、その間に」といった意味はないので注意してくださいね！

「My mother is an outdoor person, whereas my father likes to stay indoors.」

（母はアウトドア派、それに対し父はインドア派なんです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。