「whereas」の意味は？この単語を知っていたらすごい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「whereas」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「その一方で、それに対して」でした！
「whereas」は、対比構造を強調するために使われます。
「meanwhile」や「while」が持っていたような「〜する間に、その間に」といった意味はないので注意してくださいね！
「My mother is an outdoor person, whereas my father likes to stay indoors.」
（母はアウトドア派、それに対し父はインドア派なんです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
