【ばけばけ 第25話あらすじ】ヘブン初登校日に起こった事態とは
【モデルプレス＝2025/10/30】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第25話が、10月31日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）の初登校前日。いまだヘブンとコミュニケーションがとれず焦る錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）からヘブンのとある秘密を知らされる。
迎えた登校日。花田旅館にしじみを売りに来たトキ（高石あかり）は、平太（生瀬勝久）らとヘブンの登校を応援しようとするが、そのヘブンが部屋から出てこない。錦織が迎えに駆けつける中、トキはヘブンとの出会いを思い出すのだった。
（modelpress編集部）
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第25話／10月31日（金）放送
