「誕生日にはこれが欲しい」と彼女にほのめかす一言９パターン
人にはなにかとこだわりがあるもの。彼女が誕生日プレゼントを贈ってくれるというなら、せっかくの機会に本当に欲しいものをリクエストしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『誕生日にはこれが欲しい』と彼女にほのめかす一言」をご紹介します。
【１】「最近ゲームにハマってるんだよね」とプレイしたいソフトがあることをほのめかす
「『○○の新シリーズがそろそろ出るんだ』と言うからすぐにわかりました」（20代女性）というように、マイブームを強調する作戦です。同シリーズ別タイトルのゲームと間違えられないように、確実に伝える方法を考えましょう。
【２】「どう？似合う？」と言いながら店で服を体に当ててみせる
「子どもみたい…と突っ込みたくなるけど、そこまで言うならと思います（笑）」（20代女性）というように、かなり露骨にせがんでみせれば、彼女も意図を理解してくれるようです。高価なものでは負担になるので、ファストファッション系など無理のない価格帯の品物で試したいものです。
【３】「たまには自分の趣味と違ってもいいかも」とネクタイのテイストを変えたいことを匂わせる
「『○○ちゃんセンスいいから選んでもらいたい』って言われたら、悪い気はしませんよね」（20代女性）というように、彼女の審美眼を求める言い方で自尊心をくすぐれば、話がトントン拍子に進みそうです。ただし普段から彼女のセンスの良さを認めるような言動の裏付けが必要かもしれません。
【４】「君のヘッドホン、いいよね」と彼女の持ち物を褒める
「同じの欲しいのかなって思いました。私のは絶対にあげませんけど（笑）」（20代女性）というように、彼女のものを褒めることで、間接的に欲しいものを伝える高等戦術です。欲しいものが完全に一致した場合のみ使える方法でしょう。
【５】「ここのところ疲れが溜まってるんだよな」と温泉旅行への願望をちらつかせる
「『もしかして、おねだり!?』と察しがつきました」（20代女性）など、品物以外のプレゼントをせがむには、それにつながる情報を小出しにするといいかもしれません。「露天風呂なんてしばらくご無沙汰かも…」などとわざとらしくぼやきまくりましょう。
【６】「お、これいいかも」と彼女から見えるところでブランド文具の通販サイトを見る
「パソコンに向かう背中から、『買ってー』という無言のメッセージを受け取りました」（20代男性）というように、わかりやすく誘導して、欲しいものをほのめかす手もあります。型番などの情報も伝わるように、彼女が反応したらすかさず該当の品のURLを送ってしまいましょう。
【７】「これ結構長く使ってるんだよね」と会計の場面でもないのに財布を取り出す
「なんで今？って、いやでも財布に目がいきますよね（笑）」（20代女性）など、普段しないことをしてみるのも、彼女を「おや？」という気にさせるようです。「チャックがそろそろ壊れそう」などのダメ押しをすれば、鈍い彼女でも伝わるでしょう。
【８】「ちょっとコンビニに」と腕時計が載っている雑誌を思わせぶりに広げて出かける
「几帳面な彼が雑誌を開きっぱなしにするなんて珍しいので」（20代女性）というように、ちょっと不自然なくらいのアピールで、彼女に察してもらうパターンです。さりげなく付箋をつけておけば、否が応でも目を引くでしょう。
【９】「買い替えようかな」と使い古したバッグを見せる
「隅っこが破けてて、さすがにかわいそうだと思った」（10代女性）など、同情を誘えば、自然と彼女の関心がその品物に向くかもしれません。ただしこの場合、どんなにカバンがボロボロになっても、誕生日が近くなるまで使い続ける忍耐力が求められるでしょう。
図々しく思われても、控えめすぎて気付いてもらえなくても本意ではないので、ほど良い加減を探りながら、もっとも効果的な一言を試しましょう。（倉田さとみ）
