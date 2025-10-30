Ä¹Èø°ìÂç¿´Áª¼ê¡ÖÄÉÅéÂç²ñ¡×¡Ä¤Õ¤ë¤µ¤È¶üÏ©¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¡×ÀÄÌøÎ¼À¸¤¬º´Æ£¸÷Î±¤òÇË¤ê£Ö£³¡ÖÄ¹Èø¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ä£±£°¡¦£²£¹¶üÏ©Á´À®ÀÓ¡¡
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖËÌ³¤Æ»¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡ÁÄ¹Èø°ìÂç¿´ÄÉÅéÂç²ñ¡Á¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¥Ò¥ë¤¯¤·¤í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë´Ñ½°£¶£µ£°
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£¸Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©¡¦¥¦¥¤¥ó¥É¥Ò¥ë¤¯¤·¤í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£¹·î£·Æü¤ËÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á£²£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Èø°ìÂç¿´¡Ê¤Ê¤¬¤ª¡¦¤¿¤¤¤·¤ó¡ËÁª¼ê¤ÎÄÉÅéÂç²ñ¡ÖËÌ³¤Æ»¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡ÁÄ¹Èø°ìÂç¿´ÄÉÅéÂç²ñ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÈøÁª¼ê¤Ï¡¢£²£°£°£³Ç¯£¹·î£±£³Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï½ÀÆ»¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤ËÅìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«ÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·£²£´Ç¯£´·î£±Æü¤ËÆþÌç¡£Æ±Ç¯£±£°·î£²£²Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î°æ¾åÎ¿Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¶£´¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£·£µ¥¥í¤È¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤âÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬£µ·î£³£±Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÆ»¾ìÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç½ä¶È¥Ð¥¹¤òÍ¶Æ³Ãæ¤ËÀÜ¿¨»ö¸Î¤ËÁø¤¤Ê¢Éô¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç·üÌ¿¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬£¹·î£·Æü¸áÁ°£²»þ£µ£¸Ê¬¡¢ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î£±£°Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎºØ¾ì¤Ç²ÐÁò¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢Æ±£±£µÆü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÄÉÅé¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±£±£¹Æü¤Ë¤Ï¶üÏ©»ÔÆâ¤ÇÁòµ·¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£±£²·î£³£±Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂè£²ÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´²ñ¾ì¤Ë¸¥²ÖÂæ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÉÅéÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÈøÁª¼ê¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¡×¤ò³«ºÅ¡£»î¹ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¡¦ÀÄÌøÎ¼À¸¤¬ÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢£±£¶Ê¬£°£³ÉÃ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤Çº´Æ£¸÷Î±¤òÇË¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤òÄ¹ÈøÁª¼ê¤Ø¤µ¤µ¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÀÄÌøÎ¼¤Ï¡Ö¸«¤¿¤«¡©¤³¤ì¤¬Á´Æü¥¸¥å¥Ë¥¢¤À¡£¤³¤ì¤¬À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤À¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ä¹Èø¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£Á´Æü¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤µ¡£Ä¹Èø¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤â¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤ÆÁ´Æü¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹ÈøÁª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»°´§²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¤¬ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¾®Æ£¾ÂÀ¤ÈÁÈ¤ßÎëÌÚ½¨¼ù¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢°½ÉôÏ¡¡¢°æ¾åÎ¿¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤ÏµÜ¸¶¤¬£±£¶Ê¬£°£µÉÃ¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç°æ¾å¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢Àï¤Ã¤¿£¸¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¾å¡¢¤½¤·¤Æ»²²ÃÁª¼ê¤¬¥ê¥ó¥°¤ò°Ï¤ßÄ¹ÈøÁª¼ê¤ò¤·¤Î¤ÓÄÉÅé¤Î£±£°¥«¥¦¥ó¥È¥´¥ó¥°¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£µÜ¸¶¤Ï¡ÖÄ¹Èø°ìÂç¿´¡¢²ñ¾ì¤Î³§ÍÍ¤Î´é¤ò¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ËÎ©¤Ä¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¶üÏ©¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹Èø°ìÂç¿´¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Èø°ìÂç¿´¤Îºî¤Ã¤¿¤³¤Î¶üÏ©¤Ç¤Î¥×¥í¥ì¥¹Ç®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²¶Ã£¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤ÉÇ¯¤Ë£±²ó¶üÏ©¤ËÍè¤Æ¡¢°ìÂç¿´¤Î»ö¤òÁÛ¤¦¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÂç¿´¤Î»ö¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²¶Ã£¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤¼¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£±£°¡¦£²£¹¶üÏ©Âç²ñÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
¡ûËÜÅÄÎµµ±¡Ê£±£°Ê¬£±£¹ÉÃ¡¡¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËµÈ²¬À¤µ¯¡ü
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡
£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢¡û¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡Ê£¹Ê¬£µ£·ÉÃ¡¡¥¦¥é¥«¥ó¥é¥Ê¡ËÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡ü
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥¿¥í¡¼¥¹¡Ê£¸Ê¬£°£°ÉÃ¡¡¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¢ªÂÎ¸Ç¤á¡ËÎ©²ÖÀ¿¸ã¡ü¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ü
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¢¡ûÄ¬粼¹ë¡Ê£±£²Ê¬£°£±ÉÃ¡¡¹ëÏÓ¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡ü¡¢ËÌ³¤·§¸ÞÏº
¡¡¢§À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û²¦¼Ô¡¦ÀÄÌøÎ¼À¸¡Ê£±£¶Ê¬£°£³ÉÃ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¢ªÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦º´Æ£¸÷Î±¡ü
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûµÜ¸¶·òÅÍ¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¾®Æ£¾ÂÀ¡Ê£±£¶Ê¬£°£µÉÃ¡¡¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡ËÎëÌÚ½¨¼ù¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢°½ÉôÏ¡¡¢°æ¾åÎ¿¡ü