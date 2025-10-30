ごみが消える！？“塩で溶ける”プラスチック
10月25日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】ごみが消える！？“塩で溶ける”プラスチック
生活に欠かすことのできない「プラスチック」。しかし今、海洋プラスチックごみが世界的な問題となり、微粒子のマイクロプラスチックは人体への影響も懸念されている。
そんな課題を解決する夢のような素材の研究が進んでいる。それが、海水などの塩分で溶けるプラスチックだ。安全性に優れ、色や形も自由自在。既存のプラスチックに代わる新素材として、世界各国から連日問い合わせが来ているという。
その新素材を開発する“マテリアル業界の魔術師”と呼ばれる理化学研究所の相田卓三グループディレクターに、作家・相場英雄が迫る。
11月1日（土）は「“魔術師”のプラスチック革命」を放送。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：理化学研究所 相田卓三 グループディレクター
ナレーター：谷田歩（俳優）
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】ごみが消える！？“塩で溶ける”プラスチック
生活に欠かすことのできない「プラスチック」。しかし今、海洋プラスチックごみが世界的な問題となり、微粒子のマイクロプラスチックは人体への影響も懸念されている。
そんな課題を解決する夢のような素材の研究が進んでいる。それが、海水などの塩分で溶けるプラスチックだ。安全性に優れ、色や形も自由自在。既存のプラスチックに代わる新素材として、世界各国から連日問い合わせが来ているという。
その新素材を開発する“マテリアル業界の魔術師”と呼ばれる理化学研究所の相田卓三グループディレクターに、作家・相場英雄が迫る。
11月1日（土）は「“魔術師”のプラスチック革命」を放送。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：理化学研究所 相田卓三 グループディレクター
ナレーター：谷田歩（俳優）