タンタン30歳の誕生日に寄せられた”170束のひまわり”神戸市立王子動物園飼育員が語る「パンダ館の今後」
2025年9月16日。神戸市立王子動物園に、ジャイアントパンダ・タンタン（旦旦）の誕生日を祝うファンたちが集まりました。もし生きていれば、30歳。寝台にそっと供えられた3本のひまわり。そして語りかけるように彼女がいた場所を見つめる人々の姿。園内には、まるでそこにタンタンがそっと息をしているかのような、やさしい時間が流れていました。
誕生日という特別な日の園の様子や、タンタンとともに歩んだ飼育員たちの想い、そして今後のパンダ館のあり方を、ふたりの飼育員と広報担当者の声を通して振り返ります。
もう会えないけど、会いに来てくれた
まずは、タンタンの誕生日について、2008年からタンタンを担当してきた、飼育員の梅元良次さんにお話をうかがいました。
■生きていれば30歳のお誕生日でしたが、この日を迎えていかがですか？
僕と吉田さんにとって特別な日ですので、感慨深いものがありました。「この日に生きていたら 30 歳のお祝いをしていたのかな」という思いもこみ上げてきましたね。
■改めてタンタンはどのような存在だと感じましたか。
感謝しかないし、その気持ちはずっと続いています。飼育員として成長させてもらったという意味でも、やっぱりとても大きな存在なので。
■誕生日の園の様子はいかがでしたか。
ソウソウ（爽爽・タンタンの中国名）のことが好きな方々がたくさん遊びに来てくれた。久しぶりにソウソウが生きている時のようで、なんか懐かしいなと思いました。1年前からホテルを予約していたという方もいらっしゃって。そういう気持ちがうれしいですよね。
■ファンの方々とお話はされたでしょうか。
少しお話をさせていただきました。亡くなったっていうのは、当然みなさん理解はしているだろうけど、やっぱりみなさんの中ではソウソウが生きているなっていうのは感じました。
■寝台の上、いつもリンゴが置いてあったところに、この日はひまわりがあったんですが、どなたが供えたのでしょうか。
それは、僕ですね。
■ひまわりはどうやって用意されたのですか？
誕生日の前日にたまたま寄ったコンビニで、ちょうどいい感じのサイズ感の花束を見かけました。その時、もし仮にソウソウが生きていたら、吉田さんとケーキをどうこうっていうことになっていたんだろうな、何かしたいなと思いました。なので、ろうそくの代わりにとおいてあげたんです。
■花束は5本入りだったそうですが、そのうち3本を手向けた意味があれば教えてください。
意味はあります。けど、みなさんの想像通りで良いと思いますよ。
■動物感謝碑にも、たくさんのひまわりが寄せられましたが、ご覧になりましたか。
動物感謝碑も見に行きました。みんなの中でソウソウはやっぱりひまわりのイメージなんだなと思いましたね。もともと、吉田さんがパンダ館を明るくしたいといって、僕らは本当に軽い気持ちで植えて。でも、こういう風に思ってもらえるのは本当にありがたいですね。
■展示品の中で、フォトスポットに置いてあったタイヤがなくなったのですが、タンタンと共に中国に行ってしまったのでしょうか。
パンダ館にありますよ。フォトスポットのパネルを変更するときに外したので、そのまま保管しています。園で用意したものなので、中国へ送る予定はありません。あのタイヤ、昔は遊びやすいように吊っていたんですよね。イスみたいに座って使ったのはソウソウが初めてじゃないかな。
■またパンダが来たときのために、何か自分の中で準備されていることはありますか。
パンダが来るかはまだ決まっていないし、僕が担当になれるのかもわからないので、仮の話にはなりますが、16年パンダの飼育を担当してきていろいろ思ったことはありました。それを生かして、色々したいなっていうのは頭の中ではあります。それもひとつのソウソウとの財産ですから。
あと、もし来るとしたら繁殖にトライしたいですね。その中で自分に何ができるのか。飼育施設に関しても、元担当ということで話は聞いてもらえると思っているので、経験して感じたこと、思ったことを伝えていきたい。それが僕の義務でもあると考えています。
いままでにないくらい、豪華なケーキを贈りたかった
タンタンのひまわりの発案者で、誕生日に特別なおやつを用意していた、もう一人の飼育員・吉田憲一さんにもお話をうかがいました。
■⽣きていれば、30歳のお誕⽣⽇でしたが、改めてタンタンはどのような存在だと感じましたか。
9月16日は、ソウソウを思って来園されるお客様が多くいました。もう動物園にはいないのに、わざわざ足を運んでいただき、改めて多くの人に愛されているなと実感しました。
■当日はカバのナミコさんのお誕⽣⽇をお祝いされていたようですが、⽤意をしている途中でタンタンのことも思い出しましたか？
誕生日がソウソウと同じ日だなと意識はしてはいました。当日、パンダ舎の方にも行ったんですが、（プレゼントを）作っていた当時のことを少し思い出しました。もちろん、いまはナミコを担当しているので、ナミコをしっかり祝っていますよ。
■30歳のタンタンにどんなケーキをプレゼントしたかったですか。
30歳という節目なので、いままでにないくらい豪華にして、ソウソウが喜びそうなケーキを考えていたのではないかと思います。
■またパンダが来たときのために、何か⾃分の中で準備されていることはありますか。
ソウソウとのハズバンダリートレーニングの経験は、いま担当している動物たちのトレーニングにもすごく役立っています。これからも経験を積み重ねていって、もし将来ジャイアントパンダを担当することになった時には、いまの学びをしっかり活かしていきたいと思っています。
共同飼育繁殖研究は継続希望。パンダ館の未来は？
タンタンについて、いろいろと語ってくれた2人の飼育員さん。さらに気になるのは、パンダの誘致やパンダ館のこれからについてです。同園広報の尾上勝利さんに、誕生日当日の園の様子とあわせて聞いてみました。
■タンタン誕⽣⽇当⽇の園の様⼦を教えてください。
ふだんよりファンの方が多く来園していたと認識しています。ただ、特筆すべきほどの入園の待ち列はありませんでした。
■献花に寄せられた花の数はどのくらいだったのでしょうか
約170束ほどです。
■パンダ館は、しばらくこのままなのでしょうか。
暫定的ですが、ジャイアントパンダの生態や生息環境、タンタンやコウコウを飼育した動物園の取り組みなどについて、現在は資料館的に活用をしており、当面の間はその展示を行います。
なお、ジャイアントパンダに関して、いままでと同様に共同飼育繁殖研究の継続を希望しており、今後も活用できるようにパンダ館自体を保全しています。
■小ザル舎の横にある影絵の「かくれタンタン」はいかがですか？
かくれタンタンの継続については未定です。
■今後のパンダ館の役割について教えてください。
現在の展示では、パンダ館は楽しく学べる場としての役割を担っていると考えています。今後も来園者のみなさまに、ジャイアントパンダの魅力や保全の重要性を伝える展示施設として活用していきたいです。
展示に残る“あの頃のタンタン” 飼育員が語る見どころ
タンタンファンにとって、心の拠りどころともいえるパンダ館が今後も保全されると聞き、少し安心しました。最後にパンダ館の展示物の見どころについて、飼育員の梅元さんに伺いました。
■タンタンのフン
まずはフン。こちらは同園の動物科学資料館でも展示されていましたが、じつは結構年代物なのだそうで。「初代担当の兼光さんの時代のものと聞いています」と、梅元さん。兼光さんは2000年の来園当初からタンタンを担当していました。
2008年に梅元さんが担当になったときにはすでにあったというフンの山。若い頃のお嬢様の落とし物だと思うと、なんだか感慨深いですね。
■お気に入りの寝台
そしてお次は寝台です。「ずっと好きでいた場所だから。みなさん気づいているかわかりませんが、後ろの横棒を少し下げたんですよね。年を取ってから、もたれるのが大変そうだったんで」と話す梅元さん。
そういえば、よくここにもたれて、何か物思いにふけっておられましたね。パンダ以外の動物も同じですが、年齢にあわせたエンリッチメントとして、こういう設備の改修などが行われるのだそうです。
そしてタンタンのパネル前には、現在、竹とリンゴが置いてあります。「やっぱリンゴでしょ。色が欲しいなぁと思って。一番好きだったリンゴを置いてあげました」と、教えてくれました。
■日光浴用のフェンス
そして、日光浴用に作ってもらったフェンス。「僕は当初、外にださなくてもいいと思っていたんです」と話す梅元さん。中国の研修で一緒になった香港・オーシャンパークのスタッフも、暑いときは外に出さないと言っていたのだそう。
「オーシャンパークにいた※ジアジア（佳佳）も、それで長生きしていましたし、高齢期には庭に出たときに動けなくなるリスクもある。あえて日光浴させる必要はないと思っていました」
ところが、吉田さんはどうしても日光浴をさせたかったようで。二人のほかに獣医師なども含め、園内で意見交換を行った結果、フェンス越しの日光浴という案に落ち着いたそうです。「外の風を浴びるのは気分転換にもなりますから」と、梅元さん。タンタンもフェンス越しの外気を浴びて、気持ちよさそうに過ごしていました。
※ジアジアは、2015年に37歳でギネス世界記録から飼育下にあるジャイアントパンダとして史上最高齢であると認定を受け、38歳まで生きたご長寿パンダでした。
■トレーニング道具（取っ手）
そして最後は、ハズバンダリートレーニングに使用した道具たちです。「治療やトレーニングにずっと携わってきましたから、自分的にはここが一番思い入れが深いですね」と話す梅元さん。中でも採血の時に使用する取っ手には、個人的に思い出があるそうです。
もともと簡単なトレーニングはしていたタンタンでしたが、トレーニングに意味を持たせるため、まずは取っ手を使って、採血にチャレンジすることにしました。「さまざまなことが数値でわかる採血は、健康管理にとって重要です。しっかり目視をしたうえで採血もできれば、わかることが増えますから」と梅元さん。
この取っ手は、梅元さんが中国で撮ってきた写真を参考に、タンタンの為に作られたオーダーメイド。しかも、中国のものよりさらに進化して、握るためのバーがスライドするようになっています。「タンタンは前あしが短いから（原文ママ）スライドで調節できるようにしてもらいました。採血だけでなく、他の用途に使えるようにということもあります」
取っ手を懐かしそうに眺めながら、「トレーニングの始まりが、一番思い出深いですね」と話す梅元さん。ふたりと1頭のチャレンジは、ここから始まったんですよね。
タンタンたちを知る大切な場所
最後に梅元さんに、今後、パンダ館の展示替えの予定があるのかを伺うと「園や広報と話し合いながら、より良いものに変えていきたいと思っています」と話してくれました。
パンダ館はいま、彼らのことを知る場所であると同時に、忘れずに心に留めておくための場所でもあります。
新たなパンダのペアがやって来るその日には、これまで積み重ねてきた飼育の経験、そしてタンタンとコウコウが教えてくれた数々のことが、きっと大きな支えとなって、新しい命のそばで静かに息づいていくことでしょう。
あの頃の喜びも、迷いも、すべてが未来へと受け継がれていく……。
そんな、前を向いて進む日々の中でも、ふと立ち止まってあなたを思い出すことがあります。
会いたくても、もう会えない。でも、思い出すたびに、そっと心に現れてくれる。姿は見えなくても、あなたはいまも、私たちの心の中で生き続けているんですよ、お嬢様。