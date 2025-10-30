長生きの「意外な敵」がいた…技術発展が進んでも人間がまだ「対応できていないもの」

長寿を脅かす最大の敵は、もはや飢餓や感染症ではない。飽食と運動不足だ。

私たちの身体は、食べたいときにいくらでも食べられる環境に対応するように進化していない。その結果、肥満と運動不足が蔓延し、老化を加速させている。運動不足は老化にどれほどの影響を与えるのか。そして、100歳を超えて生きる人々は何が違うのか。

世界的な長寿研究の第一人者、スタンフォード大学長寿研究所所長のローラ・L・カーステンセン博士が、加齢にまつわる神話と誤解を解き明かした『スタンフォード式 人生のよりよき科学』より一部抜粋、再構成してお届けする。

️飽食に対応する進化はまだない

栄養失調や伝染病など、健康長寿に対する最大の脅威が緩和された。また、農場や工場、あるいは工業化される前の家庭で一生働いていたころに身体にかかっていた大きな負担も軽減された。20世紀には、持続可能な食糧を生産できるようになったが、カロリーが高すぎ、脂肪分や糖分の多すぎる食事をとるようになった。

多くの人たちにとって、1日のつらい仕事とは8時間を机の前で過ごし、それから1、2時間、車の運転をする程度のものになった。洗濯やカーペットのほこり落としなど、かつては体力の必要だった家事も、洗濯機や掃除機の導入で楽になった。

こうした、労働力の減る変化を私たちはもちろん活用した。しかし、身体は飽食の時代に対応するように進化していなかった。私たちは食べたいときにいくらでも食べたくなる。脂質が多いほどいい。

それは、根本的なレベルで身体が次の飢餓に備えて脂肪を蓄えておきたいからだ。エネルギーを節約するのが賢いことだと身体が覚えているので、楽をできるときはしたいと思ってしまう。

その結果、かつて不十分な栄養によって脅かされていた社会が栄養過多によって脅かされるようになり、私たちは太りすぎ、弱く、運動不足になった。19世紀末のおもな死因が肺炎とインフルエンザだったのを覚えているだろうか。

現代のアメリカの三大死因は、心臓病、がん、脳卒中。すべて、肥満と運動不足に結びつけられる病気だ。

️運動と老化の関係

運動をすると、身体の老化に大きな差が生まれる。双生児の研究で、一方に運動習慣があって一方にない場合に、老化に9年間の差ができたのを思い出してほしい。実際に、身体活動には非常に大きなプラスの効果があり、信頼性も高いため、「老化による影響」を「不活発による影響」と呼ぶべきではないかと考える老年科専門医もいる.。

じつのところ、アフリカのサバンナで暮らしていた先祖のように1日16〜32キロ歩いていた場合における通常の老化のかたちはよくわかっていない。体力はつくだろうが、それでも若い人よりは動きが遅くなるだろうし、いつかは消耗する。

私たちは超長寿がどのような状態かほとんど見たことがないため、どのような行動や条件が貢献するのか、じつのところあまりよくわかっていない。これこそが、100歳以上の高齢者（センテナリアン）に魅せられる理由なのだと思う。

100歳を超えた人々はしょっちゅう、長寿の秘訣について聞かれているが、いまのところ共通の要因は解明されていない。清潔な生活のおかげだという人もいれば、強い酒が効くという人もいる。「センテナリアンに喫煙者はいない」と言っている専門家もなかにはいるが、これすら完全な事実とはいえない。

老年科専門医でアメリカ老年医学会の会長も務めたジーン・コーエン教授は、ある日、100歳まで生きたコメディアンのジョージ・バーンズに、葉巻を吸っていて主治医に何か言われなかったかと聞いた。バーンズは答えた。「主治医は死んだよ」（ただし、やはりたばこには注意してほしいと私は思う。遺伝的に老年期の病気に強い人もわずかにいて、バーンズもそのような幸運な人だった可能性がある）。

もちろん、センテナリアンから聞いた最高の切り返しは、102歳まで生きたゲイル・コートニー・リッガースによるものだ。ＵＳニューズ＆ワールド・リポート誌の記者、ジョディ・シュナイダーにこう答えた。「簡単よ。死ななけりゃいいの」

センテナリアンについて私たちが知っていることの大半は、こうした逸話や、ごく小さな、あまり参考にならないサンプルに基づいている。エクアドルやジョージアなどの国には、センテナリアンばかりが住む村の伝説があるが、それらのほとんどはその名のとおりたんなる伝説だった。

これまで、実際よりも長生きしたと主張した（そしておそらく自分でも信じていた）人が数多く存在している。1900年以前には、出生証明書は恒常的に、あるいは信頼できるかたちで記録されていなかった。社会保障番号のようなものもなかった。そのため、際立った間違いが発生した。

たとえば、日本の泉重千代はかつてギネスブックに世界最長寿の人物として記載されていたが、のちの調査で105歳で亡くなったことが判明している。本質的に、信頼性の高い歴史記録がないことにより、センテナリアンの大規模調査はほぼ不可能で、代表標本による研究は完全に除外される。

️虚弱や病気に遺伝的抵抗があるのか

ニューイングランド・センテナリアン研究所の所長、トーマス・パールズの見立てでは、選択的生存がかかわっているという。臨床医学の知識では長いあいだ、センテナリアンは集団として、80歳の集団と比較して健康で認知的にしっかりしていると考えられてきた。

パールズは、80歳台を生き延びた人々は、高齢者の虚弱や死の原因となる心臓病やアルツハイマー病などの病気に遺伝的抵抗があるのではないかと考えた。マサチューセッツ総合病院のブラッドリー・ハイマン研究室と共同で実施した研究では、パールズのチームは90〜103歳の健康な人にアルツハイマー病にかかりやすい遺伝子マーカーがあるかどうかを観察し、マーカーをもつ被験者がごく少数であることを発見した。年齢とともにこのマーカーがどんどんめずらしくなっていくことを示している研究もある。

パールズらが正しければ、超長寿の人々は長生きするだけでなく、健康に過ごせる時期も長いということになる。そのような人が死ぬときは、比較的若い人に比べて機能不全に陥るまでの時間が短くなる傾向があるという。

記録はいまだに不完全だが、センテナリアンの最大の死因はインフルエンザまたは肺炎であることが広く認識されている。

️ぽっくり死ぬサーモン・モデル

将来的に「サーモン（鮭）モデル」とも呼ばれる長寿社会を実現できる、という希望的観測をもつ長寿研究者もいる。それは、死の淵に長居することなく、健康体から墓まですぐに移行するというモデルだ。

もし、センテナリアンが人生のほとんどを健康に過ごし、それからぽっくり死ぬのであれば、ヘルスケアプランナーにはよいニュースだ。なぜなら、ぽっくり死ぬということは安く死ねるということだからだ。

実際、センテナリアンがもう少し若い高齢者よりも頑強なら、100歳の人々の医療ニーズは、多くの人が仮定したような65歳の人のニーズの単純な延長線とはならないかもしれない。「超高齢者はもう少し若い人々よりずっと虚弱である」という仮定に基づいた医療費の推計は、結果的に過剰となるかもしれない。

