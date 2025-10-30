グランドコンセプトは「e: Dash BOOSTER」

ホンダ・スーパー ワン プロトタイプ｜Honda Super-ONE Prototype

「スーパー ワン プロトタイプ」のグランドコンセプトは「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」。車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EVだ。

スーパー ワンというネーミングには、これまでの常識や規格の枠を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値を届けたいという想いが込められている。

環境性能や日常での使い勝手の良さに加え、ホンダならではのFUNを追求したスーパー ワン プロトタイプは、小型EVとしての軽快な走りによる「操る喜び」に、五感を刺激する演出を加えることで、刺激的で高揚感あふれる走行体験を提供する。

ホンダの軽自動車「N」シリーズとして進化させてきた軽量なプラットフォームを活用し、軽快でキビキビとした走りを実現。さらに、左右に張り出したブリスターフェンダーによってトレッドを拡げたワイドなスタンスが、安定感のある力強い走りを可能にする。

また、専用に開発した「BOOSTモード」では、出力を拡大してパワーユニットの性能を最大限に引き出すとともに、仮想有段シフト制御とアクティブサウンドコントロールシステムの連動により、あたかも有段変速機を備えたエンジン車のような迫力あるサウンドと、鋭いシフトフィーリングを演出する。さらに3連メーターやイルミネーションカラーの変化も手伝って、視覚や聴覚、そして加速感や振動などの体感を通じてドライバーの感性を刺激し、高揚感のあふれるEV走行が体験できる。

張り出したブリスターフェンダーにより力強さを表現

エクステリアデザインは、本格的な走りを予感させ、高揚感を感じさせるスタイルを追求。ワイドなタイヤを包み込む張り出したブリスターフェンダーにより、ロー＆ワイドなスタンスを際立たせ、力強さを表現した。また、フロントとリヤに配置したエアダクトを含む専用設計のエアロデザインにより、空力性能の向上と冷却効率の確保を両立。走行性能を支える実用的な機能と、走りを予感させる機能美が備えられている。

インテリアは、走りへの期待感を高めるとともに、ドライバーが運転に没頭できる空間を目指してデザイン。専用のスポーツシートは、安定したドライビングポジションを確保する高いホールド性を備えるとともに、ブルーの表皮をアシンメトリーに配色することで、遊び心あふれるコーディネイト。また、水平基調のインストルメントパネルによって視覚的なノイズを抑え、より運転に集中できる視界を実現している。

日本や英国、アジア各国ではすでに、さまざまな路面環境や気候条件下で走行試験を重ね、走行性能のさらなる向上を図っている。また、今年７月に英国ウエスト・サセックス州グッドウッドで開催された「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード2025」では、コンセプトモデルである「スーパーEVコンセプト」として出展。象徴的なヒルクライムコースを力強く駆け抜けることで、ホンダならではのEVの新たな「操る喜び」の可能性を世界に示した。

スーパー ワン プロトタイプの量産モデルは、2026年より日本を皮切りに、小型EVのニーズの高い、英国やアジア各国などで発売される予定だ。なお、量産モデルの車名は地域によって異なり、日本やアジア大洋州では「Super-ONE」、アジア大洋州の一部の国では「Honda Super-ONE」、そして英国では「Super-N」として発売される。

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/