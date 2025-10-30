ジョンマスターオーガニック初の水性フレグランス登場♡2025ホリデーコレクション

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックから、ブランド初となる水性フレグランスが2025年11月13日（木）に登場します。ホリデーコレクションとして数量限定で発売されるこの香りは、新進気鋭の調香師ルーク・マルヴィーが手がけた特別な2種。自然と調和しながら、心まで潤すような香りの体験をお届けします♡

ジョンマスターオーガニックが贈る新しい香りの世界

ブランド初の調香師を迎えて誕生したジョンマスターオーガニックの新フレグランスは、香りの芸術ともいえる完成度。

調香を手がけたルーク・マルヴィーは、世界的に著名なジェローム・エピネット氏のもとで修業を積んだ気鋭の香りのクリエイターです。

自然の恵みを生かした優美な香調が、日常を“ワンダーランド”へと導いてくれます。

ホリデー限定♡肌にやさしい2種の水性フレグランス

今回発売されるのは「アクアパフューム（パープルフラワー）」と「アロマティックウッズ」の2種類（各27mL／税込5,280円）。

モミの木を思わせるフォレストグリーンのボトルに、馬や鳥が描かれた幻想的なホリデーパッケージが魅力です。

アルコールを使わないウォーターベース処方で、肌にやさしく、香りの奥行きが長く続くオードパルファン仕様。

カニナバラ果実エキスやラベンダー花エキスなど、オーガニック保湿成分を配合しており、香るたびにしっとりと心まで潤うような感覚を楽しめます♪

香りが紡ぐ、冬のストーリー

華やかさと落ち着きを併せ持つ「パープルフラワー」は、穏やかな夜のときめきを感じさせる香り。

爽やかでナチュラルな「アロマティックウッズ」は、森の空気をまとったような凛とした印象を演出します。どちらもジェンダーレスに楽しめる、自然体の美しさを象徴する香りです。

心も肌も潤す香りで、自分らしいホリデーを

ジョンマスターオーガニックのホリデーコレクションは、香りと肌へのやさしさを両立した新しいフレグランス体験。

ルーク・マルヴィーが生み出した2つの香りが、あなたの冬の記憶をやわらかく彩ります。日常を豊かにする香りをまとうことで、飾らない自分の美しさを再発見してみてはいかがでしょうか。