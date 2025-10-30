À¸À¥¾¡µ×¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿ÍÌò¡ÖÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿´¶¯¤¤¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤¬°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿ÂÀ¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¡¢²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢À¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤¬´ó½É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¼ç¿Í¡£¤·¤¸¤ßÇä¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¥È¥¤È¤â¿Æ¤·¤¯¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤ë¡£¿Í¾ðÌ£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤Í¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤ÇÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
²ÖÅÄÊ¿ÂÀÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤ÏÆ¯¤¼Ô¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ò
¡½¡½¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É¸½à¸ì¤ÎÌò¡Ê¥¿¥Ê¥±¥ó¡¦Ãª¶¶·òÆó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éº£ÅÙ¤³¤½´ØÀ¾¤³¤È¤Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë´ØÀ¾¤³¤È¤Ð¤À¤È¤¤¤í¤¤¤íÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý°Åµ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¤ª½É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿ÂÀ¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î¿ÍÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Ä¥ë¤ò±é¤¸¤ëÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿´¶¯¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶¦±é¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£É×ÉØ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÂÀ¤Ï¡È°Û¿Í¤µ¤ó¡É¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤¿¤éÅö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦Åµ·¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤ÉÆüËÜ¿Í¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤ÇÁê¼ê¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¡¢´¶¾ð¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡ª¤³¤Ã¤Á¤Ï¾Ð´é¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È»×¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤Î¤³¤È¤ÏÆ¯¤¼Ô¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê»ÊÇ·²ð¡Ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥ß¡Ë¤â°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼Â¤ÎÉã¤è¤êÊ¿ÂÀ¤ÎÊý¤¬Í¥¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð
¡½¡½¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¸½¾ì¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤Î²È¤ËÅ·°æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èó¾ï¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«ËÍ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÊÑ¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²èÌÌ¤Ï°Å¤á¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
15Ê¬¤Ê¤Î¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¿©¤¤Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â¸«¤ë¤È¤¤¤¦Ä«¥É¥é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÈÆÃ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÈ¾Ç¯´Ö¸«ÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª²ÖÅÄÎ¹´Û¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¹âÀÐ¤µ¤ó¤½¤í¤½¤íÈè¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤È¤Î¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼Çµï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10¥ö·î¶á¤¯Áö¤êÂ³¤±¤ëÂÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î´ü´Ö¤º¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£